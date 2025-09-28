محمد أبو شقة يتحدث عن اللحظة الفارقة في حياته لحظة استقالته من منصة القضاء

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة عن اللحظة الفارقة في حياته لما استقال من منصة القضاء والإتجاه للمحاماة ، ان هذا كان قرار في صدري مؤجل الي حين .

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة الحياة ، انني حينما تخرجت ، عيّنت في النيابة العامة وبدأت في استكمال الدراسات العليا لتأهيل نفسي وحصلت علي دبلوم العلوم الجنائية كلية الحقوق جامعة القاهرة وكنت الأول في الترتيب ثم بدأت بعد ذلك في التجهيز لرسالة الدكتوراةً .

وتابع وبعد الماجستير فكرت في الاستقالة فتحدثت مع والدي وقال لي " لا " انت لم تحصل بعد علي الخبرة الكافية فلا تتعجل ، وهذا فضل من ربنا ان يكون والدي في حياتي وان يكون في حياتك قدوة ، ووالدي أعطاني من خبراته ، حتي استكملت رسالة الدكتوراة وكان في شهر رمضان ، ووجدت وقتها أساطين القضاء في مصر يحضرون جلسة الدكتوراة وكان حضورهم تكريم لي ، وتحشرجت الكلمات في صدري ، وبعد ان منحت شرف الحصول علي رسالة الدكتوراة ، وقلت وقتها لوالدي أنا قد أوفيت بعهدي وسوف أتقدم باستقالتي لوزير العدل محمود ابو الليل ، وكان النائب العام وقتها ماهر عبد الواحد .

واتصل بي وقتها النائب العام المساعد عبد المجيد محمود وذهبت الي مكتب النائب العام وقالي لي " انت عايز تسيبنا ليه " وان النيابة تعتز بك وبما حصلت عليه من درجة علمية في هذا السن الصغير ، واختار النيابة التي تريدهاواستقالتك في مكتبي ولم أرسلها لوزير العدل .

وشعرت بالامتنان والسعادة ان اكون في هذه المنزلة وان يتحدث معي النائب العام ويحتفي بي ، وفور عودتي الي المنزل وجدت بوكيه ورد من النائب العام يبارك لي علي حصولي علي درجة الدكتوراةً ، وعندما وجد مني اصراراً علي هذا الأمر فسلمني خطاب شكر وهذا شرف وفخر لي ان اكون في هذا الموقف وهذه المكانة واحتفظ بعد الخطاب واعتبره وسام علي صدري ما حييت .

واختتم وفور وصل الاستقالة الي وزير العدل طلبني وسألني لماذا الاستقالة وعندما وجد مني اصراراً وافق ، وان هذه رغبتي منذ ان التحقت بكلية الحقوق وانا أرغب ان أكون محامياً.