الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

القمة رقم 131.. غياب مسمار الزمالك وعودة نجم «كعبه عالي» أمام الأهلي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي مساء غد الإثنين في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء غد الإثنين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني فريق الزمالك من الإصابات التي لحقت ببعض النجوم خاصة في خط الوسط والتي يعكف الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا علي تجهيز البديل في قمة الأهلي.


غياب مسمار الزمالك


تأكد غياب محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض خلال مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق أن محمد شحاتة لا يزال مصابًا ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.


ارتياح في الزمالك


سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد تحديد موقف نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، من لقاء القمة 131 ضد الأهلي، عقب خروج اللاعب مصابا في لقاء الجونة الأخير بالجولة الثامنة الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.


نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في الزمالك  سيلحق بالمباراة أمام الأهلي، بالرغم من الإصابة التى تعرض لها في مباراة الجونة الأخيرة ، وكانت عبارة عن كدمة في الضلوع.


ومن المقرر أن يتم تجهيز نبيل عماد دونجا نجم الزمالك للقاء الأهلي غدا بعدما شارك في التدريبات خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

مفاجأة في قمة الأهلي والزمالك


يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ضم أحمد ربيع لاعب الوسط لقائمة الأبيض التي ستخوض مباراة القمة مساء غد الإثنين في مسابقة الدوري.


وذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء في الفترة الأخيرة خاصة أن الفارس الأبيض يعانى من نقص عددي في خط الوسط قبل القمة بسبب إصابة محمد شحاتة وعدم وضوح موقف محمود جهاد العائد من الإصابة.


الجزيري كعبه عالى على الأهلي


يدرس البلجيكي يانيك فيريرا إعادة سيف الجزيري لقائمة الفريق أمام الأهلي في مباراة القمة المقرر إقامتها مساء غد الإثنين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


التونسي سيف الدين الجزيري سبق له أن قاد فريق الزمالك على نظيره النادي الأهلي وسجل هدفين في أحدي مباريات الدوري الممتاز الموسم الماضي.


ورغم غياب اللاعب عن المباريات الأخيرة لفريق الزمالك في الدوري إلا أن الجزيري ظهر بشكل مميز في التدريبات الأخيرة استعدادا لمباراة القمة رقم 131 أمام الأهلي مساء غد الإثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي .


ومن المقرر أن يحسم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مصير الاستعانة بخدمات التونسي سيف الدين الجزيري في قمة الأهلي مساء غد الإثنين من عدمه.

