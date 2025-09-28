قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المعلمين تشارك في تدريب دولي بالمغرب لتمكين المرأة قياديا

الديب أبوعلي

شاركت نقابة المهن التعليمية بوفد من المعلمات المصريات في برنامج تدريبي متميز تحت مظلة منظمة "الدولية للتربية" “education international”، والذى أُقيم بالمملكة المغربية خلال اليومين الماضيين، بإشراف ممثلي نقابات التعليم بالمغرب، وبمشاركة نخبة من الخبراء في مجالات التعليم وحقوق المرأة والقيادة المجتمعية، وحضور وفود من عدة دول على مستوى العالم.

جاء ذلك بحسب بيان لنقابة المعلمين في إطار جهود تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال التربوي والنقابي.

وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين الغرب ، أن التدريب يهدف إلى بناء قدرات المعلمات على قضايا التمكين والمساواة وتكافؤ الفرص في المناصب التعليمية والنقابية، وتشارك نقابة المهن التعليمية فى البرنامج من خلال معلمات مصريات يمثلن قيادات مميزة بنقابة المعلمين، مما يضفى على التدريب طابعًا ثريًا من حيث تبادل الخبرات وتنوع الرؤى.

وأشار ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أن البرنامج التدريبي يركز على عدد من المحاور الرئيسية، كان أبرزها تعزيز التمثيل القيادي للمرأة داخل النقابات التعليمية، من خلال دعم تطبيق مبدأ "الكوتا" ، الذي يضمن تمثيلًا عادلاً للنساء في المناصب النقابية والقيادية، كما تضمن البرنامج ورش عمل حول المهارات القيادية للنساء، وسبل تطوير قدراتهن على إدارة الحوار والمشاركة في صنع القرار داخل المؤسسات التعليمية والمجتمعية.

من جهتهن، أعربت رباب عبد التواب وناهد محمد، اللاتى يشاركن عن نقابة المعلمين المصرية، عن تقديرهن العميق لهذا النوع من البرامج التدريبية التي تعزز من وعيهن ، وتفتح أمامهن آفاقًا جديدة للريادة والمشاركة المجتمعية، لما لها من أثر كبير في تغيير الثقافة المؤسسية والمجتمعية تجاه أدوار المرأة.

وأوضحن أن التدريب شمل جانبا توعويًا مهما ركّز على كسر الصور النمطية المرتبطة بأدوار النساء، والتأكيد على حق المرأة في التمكين والمشاركة الكاملة في المجالات السياسية، التعليمية، والنقابية، وقد تم تقديم نماذج واقعية لنساء قياديات في مجال التعليم والنقابة، ساهمن في صناعة القرار وتحقيق تغييرات ملموسة داخل مجتمعاتهن.

الجدير بالذكر أن نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب،  انضمت رسميا إلى منظمة الدولية للتربية منذ عامين ، واستضافت فعاليات المؤتمر الدولي السابع للتعليم ،  خلال الفترة من ٨ إلى 9 أبريل ۲۰۲۵ تحت عنوان - البنية العربية في التعليم .. بحث حلول للتعليم في ظل النزاعات - بمشاركة وفود دولية وحضور نقابى كبير على أرض مصر من كل دول العالم .

