مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج الفصل الصيفي ويتابع انطلاق العام الدراسي

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والتسعون برئاسة الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس؛ وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد عبد النعيم البسكاوي، والدكتورة لمياء مصطفى ، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهما عمداء لكليتي الطب البيطري والسياحة والفنادق، كما هنأ الدكتورة إيمان خليفة صديق على صدور قرار رئيس الجامعة بقيامها بأعمال عميد كلية التمريض، متمنيًا لهم دوام التوفيق في النهوض بكلياتهم ودعم مسيرة الجامعة.

وكرم مجلس جامعة مطروح الدكتور محمود إبراهيم عباس لاختياره ضمن قائمة أفضل (٢٪) من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وتكريم الدكتورة صابرين عزت، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتميزها العلمي وإدراجها بالقائمة نفسها.

واعتمد المجلس نتائج الفصل الصيفي للعام الجامعي 2024 /2025، ومنح درجات الليسانس والبكالوريوس في الكليات التي تطبق هذا النظام، إلى جانب منح 6 طلاب درجة الدبلوم العام في التربية، وطالب واحد درجة الماجستير، وطالب آخر درجة الدكتوراه.

كما ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الجامعي الجديد 2025 /2026، مؤكدًا على توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجولة مفاجئة لتفقد الوحدة الصحية بقرية أم الرخم ومتابعة إنتظام العمل، والاطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة لاهالى القرية مع استقبال الحالات وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض و توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة بالصيدلية.

كما أطلع محافظ مطروح على دفتر تسجيل حالات الكشف اليوم الأحد بعدد ١٣ حالة بالإضافة إلى عيادة الأسنان .

وناقش محافظ مطروح مع الأطباء بالوحدة أهم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تم اعتماد الوحدة لمدة ٤ شهور كأول وحدة معتمدة وتم تسجيل ملفات طب الأسرة ،

كما ناقش محافظ مطروح اهم الشكاوى أو الأعراض للحالات المترددة والأدوية اللازمة وكيفية علاجها

واستمع إلى عدد من الحالات ،موجها لمدير مشروع المواقف بمتابعة تواجد سيارات الأجرة بالموقف المخصص و على خط مرسي مطروح عجيبة لتيسير وصول العاملين بالوحدة الصحية وغيرهم بالقرية .

كما وجه محافظ مطروح لمديرية التضامن ببحث طلب مواطن توقف كارنيه الخدمات المتكاملة ،

وأشاد محافظ مطروح خلال الجولة بالالتزام وحسن سير العمل بالوحدة الصحية .