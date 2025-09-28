قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج الفصل الصيفي ويتابع انطلاق العام الدراسي

اجتماع جامعة مطروح
اجتماع جامعة مطروح
ايمن محمود

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والتسعون برئاسة الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس؛ وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد عبد النعيم البسكاوي، والدكتورة لمياء مصطفى ، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهما عمداء لكليتي الطب البيطري والسياحة والفنادق، كما هنأ الدكتورة إيمان خليفة صديق على صدور قرار رئيس الجامعة بقيامها بأعمال عميد كلية التمريض، متمنيًا لهم دوام التوفيق في النهوض بكلياتهم ودعم مسيرة الجامعة.

وكرم مجلس جامعة مطروح الدكتور محمود إبراهيم عباس لاختياره ضمن قائمة أفضل (٢٪) من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وتكريم الدكتورة صابرين عزت، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتميزها العلمي وإدراجها بالقائمة نفسها.

واعتمد المجلس نتائج الفصل الصيفي للعام الجامعي 2024 /2025، ومنح درجات الليسانس والبكالوريوس في الكليات التي تطبق هذا النظام، إلى جانب منح 6 طلاب درجة الدبلوم العام في التربية، وطالب واحد درجة الماجستير، وطالب آخر درجة الدكتوراه.

كما ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الجامعي الجديد 2025 /2026، مؤكدًا على توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجولة مفاجئة  لتفقد الوحدة الصحية بقرية  أم الرخم  ومتابعة إنتظام العمل، والاطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة لاهالى القرية  مع استقبال الحالات وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض و توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة  بالصيدلية.

كما أطلع محافظ مطروح على دفتر تسجيل حالات الكشف اليوم الأحد بعدد ١٣ حالة بالإضافة إلى عيادة الأسنان .

وناقش محافظ مطروح مع الأطباء بالوحدة أهم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تم اعتماد الوحدة لمدة ٤ شهور كأول وحدة معتمدة  وتم تسجيل ملفات طب  الأسرة ،

كما ناقش محافظ مطروح اهم الشكاوى أو الأعراض  للحالات المترددة والأدوية اللازمة وكيفية علاجها 

واستمع إلى عدد من الحالات ،موجها لمدير مشروع المواقف بمتابعة تواجد  سيارات الأجرة بالموقف المخصص و على خط مرسي مطروح عجيبة لتيسير وصول العاملين بالوحدة الصحية وغيرهم بالقرية .

كما وجه محافظ مطروح لمديرية التضامن ببحث طلب مواطن توقف كارنيه الخدمات المتكاملة ،

وأشاد محافظ مطروح خلال الجولة بالالتزام وحسن سير العمل  بالوحدة الصحية .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خرطوش الجيرة يحول قرية الشيخ شاهين بسوهاج لساحة دماء.. إصابة 4 عمال في مشاجرة دامية

جانب من اللقاء

وزير الشئون النيابية يستقبل محافظ أسوان لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة

صورة من داخل المدرسة

مخزن لإصلاح المقاعد.. تعليم الإسكندرية تكشف حقيقة الصور المتداولة| خاص

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد