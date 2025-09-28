عبد المنعم رياض: مسرحية "7 راكب" تمثل تجربة فريدة في استخدام السيكو دراما كأداة للعلاج بالفن

قال الفنان عبدالمنعم رياض، إن مسرحية "7 راكب" تمثل تجربة فريدة في استخدام السيكو دراما كأداة للعلاج بالفن، مشددًا على أهمية هذا النوع من المسرح في خلق وعي مجتمعي وحل المشكلات النفسية والاجتماعية.

تعزيز التوعية بمخاطر الإدمان

وأوضح عبدالمنعم رياض، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع يهدف إلى دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع، وتعزيز التوعية بمخاطر الإدمان، مشيرًا إلى أن أغلب أبطال العمل هم من المتعافين الحقيقيين، ما يمنح التجربة مصداقية وتأثيرًا أكبر.

وأضاف عبدالمنعم رياض، أن التجربة كانت بحاجة لوقت للتحضير والتدريب، وأن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يسعى دائمًا لتوظيف الفن كوسيلة للتوعية والتثقيف، وأشار إلى أن الاختيار الدقيق للممثلين ساهم في تقديم أداء طبيعي ومؤثر يعكس الواقع المجتمعي ويعزز رسالة المسرحية.