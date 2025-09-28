قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عبد المنعم رياض: مسرحية "7 راكب" تمثل تجربة فريدة في استخدام السيكو دراما كأداة للعلاج بالفن

الفنان عبدالمنعم رياض
الفنان عبدالمنعم رياض
محمد البدوي

قال الفنان عبدالمنعم رياض، إن مسرحية "7 راكب" تمثل تجربة فريدة في استخدام السيكو دراما كأداة للعلاج بالفن، مشددًا على أهمية هذا النوع من المسرح في خلق وعي مجتمعي وحل المشكلات النفسية والاجتماعية.

تعزيز التوعية بمخاطر الإدمان

وأوضح عبدالمنعم رياض، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع يهدف إلى دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع، وتعزيز التوعية بمخاطر الإدمان، مشيرًا إلى أن أغلب أبطال العمل هم من المتعافين الحقيقيين، ما يمنح التجربة مصداقية وتأثيرًا أكبر.

وأضاف عبدالمنعم رياض، أن التجربة كانت بحاجة لوقت للتحضير والتدريب، وأن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يسعى دائمًا لتوظيف الفن كوسيلة للتوعية والتثقيف، وأشار إلى أن الاختيار الدقيق للممثلين ساهم في تقديم أداء طبيعي ومؤثر يعكس الواقع المجتمعي ويعزز رسالة المسرحية.

عبدالمنعم رياض 7 راكب السيكو دراما

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

سنة النبي قبل النوم

ما هي سنة النبي قبل النوم؟.. 4 أعمال لا تتجاهلها وتفوت ثوابها

التوبة

فلسفة التوبة في الإسلام أساسية للإنسان ..وهذا هو سر السلام النفسي

الخطوبة

حكم رفض العريس في الإسلام والسخرية منه.. اعرف رأي الشرع

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

