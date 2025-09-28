قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
فن وثقافة

أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته

أحمد السقا
أحمد السقا

علق الفنان أحمد السقا على الحادث الذي تعرض له الجمعة الماضي وأدى إلى تهشم سيارته وكان برفقته السائق الخاص به.

وكتب أحمد السقا عبر فيسبوك:" اللهم لك الف حمد وشكر…
ويخلق الله من المحن منح ومنحنى الله حبا كثيرا..لم اكن أدركه..
الف مليون شكر لمن تفضل بالاطمئنان عليا 🙏ومثلهم اعتذار لمن لم استطع الوصول اليه لرد الجميل…
أنا الحمدلله وبفضله تمام وأبدا عملى من غدا وقاموس اللغه كاملا لن يوفيكم جزاءكم من الذوق والرقى والواجب".

لم يصب سائق أحمد السقا بأذى، ونقلا إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما وهو حاليا في منزلهم لقضاء فترة راحة قصيرة قبل العودة إلى بروفات مسرحيته الجديدة.


حصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما بتصويت الجمهور عن فيلم أحمد وأحمد الذي يعرض بالسينمات حالياً وتجاوزت ايراداته الـ 70 مليون جنيه، من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك للمرة الثانية خلال 3  أيام فقط حيث حصد نفس الجائزة منذ أيام من حفل دير جيست.

ويستعد أحمد السقا لتصوير فيلم هيروشيما خلال الأيام المقبلة والذى يتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال،  بعد تعاونات سابقة ناجحة لهما أخرها فيلم أحمد وأحمد، ويعد "هيروشيما" من الأعمال السينمائية الضخمة المنتظرة، حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، مع طابع أكشن مميز اعتاد عليه جمهور السقا.

ومن المتوقع أن يضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب السقا،  ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسى، ناهد السباعى،هدى الأتربى، وعدد كبير من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوى وزيد الكردى.

أبطال وقصة فيلم أحمد وأحمد
آخر أعمال أحمد السقا، فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.
تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد - أحمد السقا في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.
تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

أحمد السقا حادث أحمد السقا

