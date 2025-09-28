قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

غادة إبراهيم تكشف لصدى البلد تفاصيل حفل زفافها |خاص

الفنانة غادة إبراهيم
الفنانة غادة إبراهيم
أوركيد سامي

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن زواجها فى 1 نوفمبر المقبل والذى يصادف يوم عيد ميلادها لتحتفل بالمناسبتين معا.

قالت غادة إبراهيم في تصريحات لصدي البلد “ هنعمل عقد قران بس من غير فرح وهنسافر بعدها شهر العسل، وعقد قران هيكون عائلي بدون تغطية إعلامية ، الشيخ هيعقد القران وبعديها نسافر”.

يذكر أن وقررت غادة إبراهيم عدم إقامة حفل زفاف واستقرت على أن تعقد قرانها على رجل أعمال بلجيكي وان تقيم شهر العسل فى الجونة وفرنسا وبلجيكا.


غادة إبراهيم تكشف استبعادها من دور مع أحمد زكي

وكشفت الفنانة غادة إبراهيم عن أبرز محطات حياتها،   وتفاصيل شخصية وفنية لأول مرة، من بينها أسباب استبعادها من أحد أدوارها المهمة أمام الراحل أحمد زكي، والأزمات التي مرت بها خلال مشوارها الفني، كما أوضحت حقيقة ما أثير حول “الشيخة المغربية


غادة إبراهيم كشفت عن موقف شكل فارقًا في بدايتها الفنية، عندما خسرت دورًا مهمًا في فيلم “معالي الوزير”، أمام الفنان الراحل أحمد زكي، بعد أن فشلت في تجسيد مشهد يتطلب تدخين سيجارة، مؤكدة أنها لا تحب التدخين على الإطلاق وتطالب بتجريمه لما يسببه من أضرار صحية وإهدار للمال.

وتحدثت غادة عن نشأتها في الإسكندرية وسط عائلة محبة، قبل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب بوفاة والدها وهي في سن صغيرة.


واضطرت لتحمل المسئولية في سن الـ12 من عمرها، حيث ساعدت في إدارة محلات والدها، ثم تزوجت في عمر الـ17 هربًا من صرامة والدتها، وانفصلت بعد فقدان جنينها، لتكمل تعليمها الجامعي لاحقًا.

وقالت غادة إنها بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، قبل أن تنتقل إلى السينما ثم المسرح والتلفزيون، مؤكدة أنها نجحت في تقديم نفسها كفنانة شاملة، قدمت الاستعراضات بجانب التمثيل والغناء.


ووصفت زواجها الثاني من شخصية معروفة في الوسط السينمائي بأنه “أكبر صدمة في حياتها”، مشيرة إلى تعرضها للخيانة والمؤامرات، وإلى أنها فقدت جنينها ثلاث مرات خلال تلك الفترة، مضيفة: “ربنا مبيتعاندش، والحمدلله إني مخلفتش من الشخص ده”.


واتهمت غادة فنانة ومذيعة مشهورتين بالوقوف خلف أزمات كبيرة في حياتها، منها طلاقها الثاني وقضية أخلاقية شهيرة اتهمت بها، مؤكدة أنها قضية ملفقة، وأن أحد الأشخاص استأجر شقة مملوكة لها واستخدمها في أعمال منافية للآداب دون علمها، وحصلت على البراءة منذ أول جلسة.


وعن القصة التي أثارت الجدل حول “الشيخة المغربية”، أوضحت غادة أن الأمر فُهم بشكل خاطئ، وكانت تحكي عن لقاء جمعها بإعلامية معروفة طلبت مساعدتها في الوصول إلى شيخة مغربية لإعادة زوجها السابق عن طريق السحر. وأضافت أن الدبلوماسية المغربية التي طُلب منها التدخل رفضت الأمر بشدة، قائلة: “إحنا مش بتوع سحر وأعمال


وأكدت غادة، رفضها اللهث وراء الشهرة الزائفة والتريند، مشددة على أن عفويتها وصدقها هما ما يجعل الجمهور يحبها، ووصفت الجمهور بأنه “ذكي ويميز بين الحقيقي والمصطنع”.

وأشارت إلى أن لقب “غادة الكاريزماتيك” جاء بشكل عفوي خلال لقاء صحفي عام 2022، وتداوله الجمهور عبر مواقع التواصل، حتى أصبح جزءًا من بعض الإفيهات في أعمال فنية.

وتمنت غادة ارتداء الحجاب قبل وفاتها، مؤكدة أنها مواظبة على الصلاة وقيام الليل.

وقالت غادة إنها لا تخشى تقدم السن، معتبرة أن “كل عمر له حلاوته”، مشيرة إلى خضوعها لبعض الإجراءات التجميلية البسيطة دون تغيير ملامحها.

وفي ختام اللقاء، كشفت غادة عن تفكيرها في الزواج من جديد، من رجل أعمال غير مصري، مشيرة إلى أنه جار الاتفاق على كافة تفاصيل الزواج، وأنها ستكون زوجة ثانية له.

الفنانة غادة إبراهيم اخبار الفن نجوم الفن

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

