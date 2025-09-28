القومي للسينما يفتتح موسما جديدا من نادي أوبرا الإسكندرية .. غدا

يفتتح المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، الموسم الجديد من نادي سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك في السابعة مساء غد، الإثنين، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



وذكر المركز -في بيان له اليوم، الأحد، أنه من المقرر أن يتم عرض أربعة أفلام هي: «بدون بنزين»، «حكاية وتر»، «جالاتيا»، و«حناطير على جابر».



وتعقب العروض، عقد ندوة يتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.



وتأتي الفعالية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام وتحت إشراف رشا الفقي، ويدير النادي الناقد السينمائي أحمد عسر، وذلك في إطار حرص الثقافة المصرية على تطوير الوجدان الجمعي ونشر مختلف ألوان الإبداع باعتبار فن السينما أحد أهم ركائز التنوير القادرة على صون الذاكرة وإعادة صياغة الوعي .

