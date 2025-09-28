بلال: من الصعب التكهن بنتيجة القمة.. والأزمات تُحاصر القطبين

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أنه من الصعب التكهن مطلقًا بنتيجة مباراة الأهلي والزمالك في ظل وجود حالة قلق كبيرة لدى جمهور الفريقين خصوصًا جماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن روح الفانلة الحمراء تحضر في المواجهات الصعبة بينما الأبيض يعول كثيرًا على تلك المواجهة من أجل الاستمرار في الصدارة وسط هذه الأزمات التي تسيطر على النادي مؤخرًا.

وقال بلال: الأهلي لديه استقرار مالي ولديه نجوم ومع ذلك الأداء هزيل ولم يرتقى للمطلوب حتى الآن، ولو الزمالك حقق المكسب بالتأكيد ستكون الأمور رائعة رغم بعض الأزمات، وهنالك حالة نشوة واستقرار فني لدى الفريق الأبيض رغم المشاكل المالية.

وأضاف: هل يجني الزمالك ثمار جلسات جون إدوارد مع اللاعبين لتحفيزهم، وكذلك هل يكون هناك دور لممدوح عباس الذي رصد مكافآت كبيرة للاعبين؟!.. على الجانب الآخر عماد النحاس في موقف صعب بكل تأكيد في ظل تراجع الأداء والمستوى ليس على طموح الجمهور، فهل يُكتب للنحاس شهادة ميلاد جديدة في ديربي القاهرة.

وواصل: كان هناك مسبقًا توقعات لنتيجة المباراة، وكانت التكهنات قبل لقاء القطبين في 2002 لصالح الزمالك، ولكن الأهلي فاز 6-1 خلال المباراة الشهيرة، كذلك الزمالك حقق السوبر الإفريقي رغم أنه لم يكن الأفضل وقتها، وقدم الفريق الأبيض مستوى رائع وحقق البطولة بركلات الترجيح.

وأكمل: خسارة الأهلي تعني أن الجيل الحالي قد يعيش في أزمة خلال الفترة المقبلة، والزمالك بقيادة فيريرا مستقر في النواحي الفنية، وهناك استقرار على التشكيل، ولكن لا أحد يضمن الفوز.