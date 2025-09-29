حبس تاجري مخدرات غسلا 65 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق تجديد حبس تاجرى مخدرات لقيامهما بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.





قامت الأجهزة بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.





إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمان بالإسكندرية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي والسيارات).





قدرت تلك الممتلكات بـ (65) مليون جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.