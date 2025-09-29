"بحوث الصحراء" ينظم دورة تدريبية لتمكين المرأة المعيلة في الشيخ زويد

نظم مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تستهدف المرأة بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن برنامج “دور المرأة المعيلة في تنمية المجتمع ورفع مستوى رفاهية الأسرة”.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الدورة تأتي استمرارًا للدعم الكامل الذي يقدمه المركز لمحافظة شمال سيناء، وخاصة مدينة الشيخ زويد، مشيرًا إلى حرص المركز على تقديم كافة أشكال الدعم الفني والمعنوي لإعادة بناء قدرات المجتمع المحلي.

وترأست فعاليات الدورة الدكتورة داليا أبو زيد، أستاذ الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء، حيث نُفذت الدورة بالتعاون مع جمعية أبو عبيدة بن الجراح بالشيخ زويد، والتي تُعد من أبرز الجهات الداعمة للسيدات المعيلات بالمدينة، وشارك في تنفيذ الدورة فريق عمل متميز من باحثات مركز من مختلف التخصصات.

وركزت الفعاليات على تمكين المرأة اقتصادياً ومعرفياً، حيث تضمنت مجموعة من المحاضرات في المجالات التالية: الزراعة المنزلية وكيفية تحويلها إلى مصدر دائم لتوفير الخضروات والفواكه للأسرة، وتطوير أدوات وآليات التسويق الزراعي الفعّال والنماذج الاقتصادية البسيطة والمستدامة، وتربية النحل وإنشاء المناحل المنزلية والاستفادة من منتجاتها، و التدبير المنزلي ومهارات ترشيد النفقات وميزانية الأسرة.

وشهدت الدورة حضورًا مميزًا من النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، والتي أثنت على المبادرة وأكدت التزامها بتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مثل هذه البرامج التنموية، مشيدة بدور مركز بحوث الصحراء في خدمة المجتمع السيناوي، كما شهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من السيدات المشاركات، حيث أعربن عن رغبتهن في مواصلة التعاون والاستفادة من البرامج التدريبية والدعم الفني المزمع تقديمه من المركز خلال الفترة المقبلة.