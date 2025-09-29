مجلس جامعة كفر الشيخ يهنئ د.ماهر أبو خوات بتعيينه عميدًا لكلية الحقوق

هنأ مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور إسماعيل القن، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم، الدكتور ماهر جميل أحمد أبو خوات، أستاذ القانون الدولي؛ لثقة القيادة السياسية وصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الحقوق.

عميد حقوق كفر الشيخ وجائزة الدولة التشجيعية

تخرج الدكتور ماهر أبو خوات، في كلية الحقوق، وحصل على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة حلوان عام 2004م، في القانون الدولي، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية في عام 2010م، وعين أستاذاً مساعداً ووكيلاً لكلية الحقوق جامعة أسوان عام 2015م

أُعير «أبو خوات» للعمل بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال العامين الجامعيين 2017م و2018م، وتم نقله أستاذاً مساعداً بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة كفر الشيخ في سبتمبر 2018م.

يذكر أن الدكتور ماهر أبو خوات، له العديد من المؤلفات العلمية القيمة في مجال القانون الدولي، التي أثرى بها المكتبة العربية والقانونية، منها «حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة»، و«حماية الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي»، و«المساعدات الإنسانية الدولية»، و«لجان تقصي الحقائق والعدالة الانتقالية في إطار قواعد القانون الدولي».