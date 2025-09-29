محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع مجلس الجامعة.. صور

استقبل الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، ومناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التعليمية ومجالات التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بمحافظ كفرالشيخ، معرباً عن تقديره العميق لتشريفه الاجتماع ودعمه المتواصل للجامعة ودورها الأكاديمي والعلمي.

وخلال كلمته، أعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته بتواجده وسط أساتذة وعلماء الجامعة، مؤكداً دعمه الكامل لمكانتها كصرح علمي وبحثي متميز، مشيراً إلى أنها تمثل شريكاً أساسياً في دفع مسيرة المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة، بوصفها الذراع الأيمن للتنمية الشاملة.

كما أوصى محافظ كفرالشيخ، بضرورة تعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المكانة المرموقة التي حققتها الجامعة محلياً وعربياً ودولياً باعتبارها منارة للتعليم والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة خريجي الجامعات المصرية.