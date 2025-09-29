قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
محافظات

محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع مجلس الجامعة.. صور

محافظ كفر الشيخ مع رئيس الجامعة
محافظ كفر الشيخ مع رئيس الجامعة
محمود زيدان

استقبل الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، ومناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التعليمية ومجالات التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بمحافظ كفرالشيخ، معرباً عن تقديره العميق لتشريفه الاجتماع ودعمه المتواصل للجامعة ودورها الأكاديمي والعلمي.

وخلال كلمته، أعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته بتواجده وسط أساتذة وعلماء الجامعة، مؤكداً دعمه الكامل لمكانتها كصرح علمي وبحثي متميز، مشيراً إلى أنها تمثل شريكاً أساسياً في دفع مسيرة المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة، بوصفها الذراع الأيمن للتنمية الشاملة.

كما أوصى محافظ كفرالشيخ، بضرورة تعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المكانة المرموقة التي حققتها الجامعة محلياً وعربياً ودولياً باعتبارها منارة للتعليم والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة خريجي الجامعات المصرية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ رئاسة الجامعة

