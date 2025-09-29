قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية يناقش استعدادات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
وزير الصحة من الدوحة.. توجيهات رئاسية بإنشاء مستشفى افتراضي لتقليل الأخطاء الطبية
إمام عاشور يدعم الأهلي قبل لقاء القمة ١٣١ أمام الزمالك
محافظات

الشباب والرياضة تطلق معرضا لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أطلقت وزارة الشباب والرياضة معرضا لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخل مركز شباب التنمية الشبابية بقطاع الخارجة في محافظة الوادي الجديد

جرت بداية الحركة التسويقية بمشاركة عارضين مع فتح القاعات أمام الجمهور، بما يعزز فرص التعارف المباشر بين صُنّاع الحرف اليدوية والمستهلكين، ويربط المنتج بالمشتري في بيئة مجتمعية داعمة داخل مركز شباب التنمية الشبابية.

وأكد محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن المعرض استهدف دعم الشباب عبر قطاع الحرف اليدوية وتوسيع قنوات تسويق المنتجات، بما يخلق فرص عمل مستدامة ويعزز الدخل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. 

وقال فكري، إنه تم توفير منصات عرض داخل مركز شباب التنمية الشبابية تُبرز المنتجات التراثية المحلية وتدفعها إلى الأسواق، مع التركيز على جودة الزخارف والدقة اليدوية التي تميز الحرف اليدوية.

وأقيمت الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. 

وقال مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن مركز شباب التنمية الشبابية منصة مفتوحة لتشجيع تسويق المنتجات التراثية وتقديم خدمات لوجستية مبسطة تُسهم في ربط الحِرف بالسوق.

وأوضح فكري أن الهدف هو مساندة الشباب العاملين بـالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، مع دعم وتشجيع المنتج المحلي، خصوصًا في قطاع المنتجات التراثية، والعمل على تطويره وتسويقه عبر معارض دورية في مراكز الشباب.

وأكد أن اتساق هذه الجهود مع برامج الشباب والرياضة يوسع قاعدة تسويق المنتجات ويُعيد تقديم الهوية المحلية بصورة عصرية داخل مركز شباب التنمية الشبابية.

ولفت، إلى أنه طوال ثلاثة أيام، يتيح المعرض أمام صُنّاع الحرف اليدوية التواصل مع زوار من أسر وشباب وتجار تجزئة، بما يثري قنوات تسويق المنتجات، ويُبرز قطعًا تراثية مستلهمة من البيئة الصحراوية لمدن وقرى الوادي الجديد، ويعتمد تنظيم الحركة داخل مركز شباب التنمية الشبابية على توزيع الأركان بما يسهل حركة الجمهور ويضاعف فرص البيع المباشر.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد انشطه

