منصة ميديا كورت "أمن ومحاكم" تسلط الضوء على أخبار الإعلاميين في الوطن العربي

أعلنت منصة ميديا كورت أمن ومحاكم عن توسعة نطاق تغطياتها لتشمل أخبار الإعلاميين في الوطن العربي، في خطوة تهدف إلى متابعة المستجدات المرتبطة بقطاع الإعلام والشخصيات المؤثرة فيه.

وأكدت إدارة المنصة أن الاهتمام بأخبار الإعلاميين يأتي انطلاقًا من دورهم المحوري في تشكيل الرأي العام، مشيرةً إلى أن التغطيات ستشمل أبرز إطلالاتهم، إنجازاتهم، وأهم القضايا المرتبطة بالمجال الإعلامي.

وأضافت "ميديا كورت" أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لتوسيع المحتوى المقدم للقراء، بحيث لا يقتصر على أخبار الأمن والمحاكم، بل يمتد ليشمل الجوانب المؤثرة في المجتمع العربي، مع الالتزام بالمصداقية والموضوعية التي تميز المنصة.