الدوري الممتاز| الأهلي يصل إستاد القاهرة لمواجهة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني واللاعبون على تفقد أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.

وعقد الكابتن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، شرح خلالها خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء.

كان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية.