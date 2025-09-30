وكيل وزارة الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الغردقة العام

تفقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير والتوسعات الجارية بمستشفى الغردقة العام.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير المنشآت الطبية لتلبية احتياجات المواطنين والزائرين.

رافق العربي خلال جولته كل من الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور كريم الشبراوي مدير المستشفى.

تفاصيل الجولة

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مبنى العيادات الخارجية الجديد، حيث استمع إلى شرح من القائمين على التنفيذ بشأن نسب الإنجاز وأبرز ما تحقق في أعمال التطوير، كما تفقد مبنى العناية المركزة القديم الذي تم إخلاؤه لمتابعة أعمال التجديد الجارية به.

التزام بالمعايير

وشدد العربي على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مؤكداً ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى في مختلف مراحل التطوير، لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وفعّالة.

خطة شاملة للتطوير الصحي

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال التطوير في مستشفى الغردقة العام تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظة، بما يعكس رؤية المحافظ في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات طبية متكاملة تواكب احتياجات المواطنين والزائرين.

نقلة نوعية منتظرة

وفي ختام جولته، أكد العربي أن الانتهاء من أعمال التطوير سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمدينة الغردقة، الأمر الذي يعزز من مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية متميزة تقدم خدمات طبية متطورة وآمنة.