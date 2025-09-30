قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تفتح جامعة الوادى الجديد تمنح درجة الماجستير لرسالة تناقش الأطفال مزروعي القوقعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

منحت كلية التربية بجامعة الوادى الجديد اليوم الثلاثاء درجة الماجستير للباحثة حنين عصام عبد العزيز بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي وسط اجواء احتفالية بحضور كلا من الدكتورة نجوي واعر وكيل كلية التربية بجامعة الوادي الجديد ولفيف من اعضاء هيئة التدريس.

وقالت الباحثة حنين عصام ان الرسالة تمت باشراف الاستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن الضبع استاذ الصحة النفسية والتربية والخاصة ووكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة سوهاج ، والاستاذة الدكتور ليلي عبد الحميد عبد الحافظ استاذ الصحة النفسية المتفرع كلية التربية بالوادى الجديد ،  وبتحكيم ومناقشة كلا من استاذ دكتور يوسف عبد الصبور عبد اللاه استاذ الصحة النفسية المتفرغ بكلية التربية جامعة سوهاج ، والدكتور محمود ابراهيم عبد العزيز استاذ الصحة النفسية المتفرغ كلية التربية جامعة الوادى الجديد.

وقالت الباحثة في تصريح لها ان الرسالة جاءت بعنوان  فاعلية برنامج لتنمية مهارات الإدراك السمعي في تحسين الوعي الفونولوجي لدى الأطفال مزروعي القوقعة وهي رسالة تحوي بداخلها برنامج تدريبي لاطفال الاعاقة السمعية وتساهم في تحسين مهارتهم اللغوية والاكاديمية كما تهدف الي تاهيل الاطفال للتواصل مع البيئة المحيطة بهم .

وقد أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحثة درجة الماجستير بتقدير ممتاز، مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات والمراكز البحثية نظرًا لأهمية نتائجها وما تضمنته من إضافات علمية وتطبيقية تخدم مجال الصحة النفسية وتربية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد أشادت اللجنة بجهود الباحثة وما قدمته من التزام وجِدية وإسهام علمي متميز من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للباحثين في هذا المجال.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد جامعه الوادى الجديد

