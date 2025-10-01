قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فشل إدارة ترامب.. أول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات وتقليص الوجود العسكري في العراق
إصابة 7 من رجال الدفاع المدني بغزة أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في قصف إسرائيلي
إحالة مدير مدرسة ببني سويف للتحقيق بعد السماح بدخول أحد الأشخاص لتوزيع الحقائب وتصوير الطلاب
وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من فائض المعروض

نفط
نفط
وكالات

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية وسط تعاملات متقلبة، في ظل ترقب المتداولين لإشارات حول اجتماع "أوبك+" المرتقب الأسبوع المقبل.

هبط سعر مزيج برنت 1.4% للتم تسويته عند مستوى 67.02 دولار للبرميل، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.7% لتتم تسويته قرب 62 دولاراً للبرميل. 

وقلصت أسعار النفط خسائرها على مدار الجلسة بعد هبوط عنيف بسبب تقارير إعلامية تزعم أن الدول الثماني بتحالف "أوبك+" تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وهو ما نفته منظمة أوبك "بشدة" في منشور على حسابها الرسمي على منصة "X".

"أوبك" تنفي تقارير عن التوجه لزيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً

ويُنتظر أن يجتمع تحالف "أوبك+" يوم الأحد لبحث وتيرة الإمدادات للأشهر الثلاثة المقبلة. ويُرجح أن يرفع التحالف الإنتاج في نوفمبر، ليواصل إعادة الإمدادات المتوقفة إلى السوق، رغم تحذير بنوك "وول ستريت" ووكالة الطاقة الدولية من احتمال حدوث تخمة وشيكة في العرض.

كان استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء التجار والمحللين رجح اتجاه "أوبك+" لإضافة المزيد من الإنتاج المتوقف في نوفمبر، بما يتماشى مع الزيادة البالغة 137 ألف برميل يومياً التي أُقرت للشهر المقبل، مع سعي التحالف لاستعادة حصته في السوق العالمية.

منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها بدأت في إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات إلى الأسواق، تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، على مراحل بشكل شهري، رغم توقعات من مختلف أطراف صناعة النفط بحدوث فائض وشيك.

ضغوط تواجه أسعار النفط

تتعرض أسعار النفط خلال الفترة الراهنة لضغوط في ظل توقعات متشائمة حيال احتمال حدوث فائض بسوق النفط. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يسهم استئناف الإمدادات المتوقفة من دول "أوبك+"، إلى جانب إنتاج من خارج المجموعة، في حدوث تخمة قياسية في المعروض العام المقبل.

ومما زاد من حدة المشاعر الهبوطية، تجاوز إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 13.6 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق في يوليو، وهو ما يفوق التوقعات السابقة.

كما تضغط العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط، إذ اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على خطة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة، لكن فرص تحقيق السلام لا تزال غير واضحة في ظل غياب مشاركة مباشرة من حركة حماس.

ترمب: نتنياهو وافق على خطة إنهاء الحرب في غزة.. وننتظر رد حماس

كتب محللو "أي إن جي" (ING) بقيادة وارن باترسون: "بياناتنا تشير بوضوح إلى أن السوق لا يحتاج مزيداً من الإمدادات"، مضيفين: "نتوقع فائضاً كبيراً في المعروض خلال الربع الرابع، على أن يستمر حتى عام 2026".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

