معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
اقتصاد

"أوبك" تنفي تقارير عن التوجه لزيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً

اوبك
اوبك
وكالات


نفت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) "بشدّة" التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن دول مجموعة الثماني تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بحسب منشور على حساب المنظمة الرسمي على منصة "X".

"أوبك" وصفت هذه التقارير بأنها "ادعاءات غير دقيقة ومضلّلة تماماً".
كانت أسعار النفط عمّقت خسائرها خلال تداولات اليوم، مع تواتر تقارير إعلامية، نقلاً عن مندوبي دول أعضاء، عن دراسة تحالف "أوبك+" تعزيز وتيرة زيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

تراجع سعر مزيج برنت لحدود 67 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط لمستوى 62 دولاراً للبرميل. ويُنتظر أن يجتمع تحالف "أوبك+" يوم الأحد لبحث وتيرة الإمدادات للأشهر الثلاثة المقبلة.

كتب محللو "آي إن جي غروب" ومن بينهم وارن باترسون في مذكرة: "تشير توقعاتنا بوضوح إلى أن الإمدادات الإضافية ليست مطلوبة. نتوقع أن تتحول السوق لتسجيل فائض كبير في الربع الرابع، وأن تظل في حالة فائض حتى 2026".

أوبك النفط إنتاج النفط منظمة البلدان البلدان المصدّرة للبترول

