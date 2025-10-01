"أوبك" تنفي تقارير عن التوجه لزيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً



نفت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) "بشدّة" التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن دول مجموعة الثماني تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بحسب منشور على حساب المنظمة الرسمي على منصة "X".

"أوبك" وصفت هذه التقارير بأنها "ادعاءات غير دقيقة ومضلّلة تماماً".

كانت أسعار النفط عمّقت خسائرها خلال تداولات اليوم، مع تواتر تقارير إعلامية، نقلاً عن مندوبي دول أعضاء، عن دراسة تحالف "أوبك+" تعزيز وتيرة زيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

تراجع سعر مزيج برنت لحدود 67 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط لمستوى 62 دولاراً للبرميل. ويُنتظر أن يجتمع تحالف "أوبك+" يوم الأحد لبحث وتيرة الإمدادات للأشهر الثلاثة المقبلة.

كتب محللو "آي إن جي غروب" ومن بينهم وارن باترسون في مذكرة: "تشير توقعاتنا بوضوح إلى أن الإمدادات الإضافية ليست مطلوبة. نتوقع أن تتحول السوق لتسجيل فائض كبير في الربع الرابع، وأن تظل في حالة فائض حتى 2026".