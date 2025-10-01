إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية

أصيب خمسة أشخاص في حادث مروري وقع، مساء أمس الثلاثاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، إثر تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل على طريق الفرافرة–الواحات البحرية عند الكيلو 60.

تفاصيل الحادث

ووفق إخطار أمني تلقّاه اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين وحالاتهم

أسفر التصادم عن إصابة كلٍّ من:

•عبدالله أحمد حسن (61 عامًا): أُصيب بكسر في مفصل الفخذ الأيمن، وجرى تحويله إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.

•السيدة عبد المقصود إبراهيم (55 عامًا).

•سعدية عامر منصور (65 عامًا).

•حسن أحمد حسن (70 عامًا).

•محاسن عبد الخالق عبد الغفار (49 عامًا).

وأفادت مصادر طبية بمستشفى الفرافرة المركزي أن الحالات الأربع الأخيرة خضعت للفحوصات والعلاج اللازم، على أن تُستكمل المتابعة الطبية بما يتوافق مع بروتوكولات الطوارئ المعمول بها داخل المستشفى. ويظل مستشفى الفرافرة، الأقرب جغرافيًا لموقع الحادث المروري على طريق الفرافرة–الواحات البحرية، نقطة الاستقبال الأولى للمصابين في مثل هذه الوقائع نظرًا لوقوعه على نفس المحور الحيوي الذي تعمل عليه سيارتي نقل في الاتجاهين.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث المروري فور الإخطار، وجرى تأمين منطقة التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية على طريق الفرافرة–الواحات البحرية.

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه العام لمباشر التحقيقات .