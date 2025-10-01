قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
محافظات

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية

منصور ابوالعلمين

أصيب خمسة أشخاص في حادث مروري وقع، مساء أمس  الثلاثاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، إثر تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل على طريق الفرافرة–الواحات البحرية عند الكيلو 60.

تفاصيل الحادث

ووفق إخطار أمني تلقّاه اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين وحالاتهم

أسفر التصادم عن إصابة كلٍّ من:

•عبدالله أحمد حسن (61 عامًا): أُصيب بكسر في مفصل الفخذ الأيمن، وجرى تحويله إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.

•السيدة عبد المقصود إبراهيم (55 عامًا).

•سعدية عامر منصور (65 عامًا).

•حسن أحمد حسن (70 عامًا).

•محاسن عبد الخالق عبد الغفار (49 عامًا).

وأفادت مصادر طبية بمستشفى الفرافرة المركزي أن الحالات الأربع الأخيرة خضعت للفحوصات والعلاج اللازم، على أن تُستكمل المتابعة الطبية بما يتوافق مع بروتوكولات الطوارئ المعمول بها داخل المستشفى. ويظل مستشفى الفرافرة، الأقرب جغرافيًا لموقع الحادث المروري على طريق الفرافرة–الواحات البحرية، نقطة الاستقبال الأولى للمصابين في مثل هذه الوقائع نظرًا لوقوعه على نفس المحور الحيوي الذي تعمل عليه سيارتي نقل في الاتجاهين.


انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث المروري فور الإخطار، وجرى تأمين منطقة التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية على طريق الفرافرة–الواحات البحرية.

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه العام لمباشر التحقيقات .   

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حادث مروري

