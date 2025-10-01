قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
فن وثقافة

وائل جسار يحيى حفلا بمسرح النافورة.. 18 أكتوبر

وائل جسار
وائل جسار
أحمد إبراهيم

يحيى المطرب وائل جسار حفلا غنائيا يوم 18 أكتوبر الحالى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا. 

ويشدو وائل جسار بعدد من الأغانى الشهيرة التى تنال اعجاب جمهور الأوبرا سواء كانت حديثة أو قديمه. 

وائل جسار يتحدث عن العدوان الإسرائيلي على بعض الدول العربية 

من ناحية أخرى أكد الفنان وائل جسار، أن لبنان وشعبه يستحقان كل الخير والأمن والاستقرار، معربًاعن أمله في أن ينعم الوطن بالسلام والاطمئنان بعد ما مر به من أزمات.

وأوضح وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،  أن العدو الإسرائيلي لا يترك مكانًا في المنطقة دون أن يثير فيه القلق، سواء كان في لبنان أو سوريا أو قطر أو اليمن أو فلسطين، مشددًا على أن لبنان يحتاج لعودة أوضاعه كما كانت ليستعيد الشعب اللبناني توازنه النفسي.

وأشار وائل جسار، إلى أن الشعب اللبناني معروف بحبه للحياة وقدرته على التحدي والصمود أمام كل الصعوبات، مؤكدًا أن اللبنانيين شعب قوي وجبار ومحب للحياة ومقاوم بطبعه.

ونوه وائل جسار، بأن الوضع في لبنان تحسن بنسبة تصل إلى 40%، معبرًا عن تطلعه لأن يكتمل هذا التحسن وأن يعيش لبنان وشعبه في أجواء من السلام والاستقرار الدائم.

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أحدث أغاني وائل جسار

في شهر فبراير الماضي، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".

أغاني وائل جسار

جدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وائل جسار المطرب وائل جسار مسرح النافورة مهرجان الموسيقى العربية أغانى وائل جسار

