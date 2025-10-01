بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم

يتساءل عدد كبير من الأشخاص حول تفاصيل ظهور أعراض جلدية مفاجئة على عدد من طلاب إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، مما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور.

متلازمة اليد والقدم والفم (HFMD)

هو عدوى فيروسية شديدة العدوى، تُسبب طفحًا جلديًا يشبه البثور على يدي وقدمي طفلك، بالإضافة إلى تقرحات مؤلمة في فمه، يُصيب هذا المرض غالبًا الرضع والأطفال دون سن الخامسة، عادةً ما يكون مرض اليد والقدم والفم خفيفًا، ويزول من تلقاء نفسه في غضون سبعة إلى عشرة أيام

ما هو مرض اليد والقدم والفم؟

داء اليد والقدم والفم (HFMD) مرضٌ شديد العدوى يُسببه فيروس، يُشتق اسمه من الطفح الجلدي الذي يشبه البثور والذي يظهر على يدي وقدمي طفلك، بالإضافة إلى قروح مؤلمة تظهر في فمه، يمكن أن يظهر الطفح الجلدي في أي مكان من الجسم، بما في ذلك الصدر والظهر والذراعين والساقين والأعضاء التناسلية والأرداف

الأعراض والأسباب

ما هي مراحل مرض اليد والقدم والفم؟

تظهر أعراض مرض اليد والقدم والفم عادةً على مرحلتين، عند بداية المرض، قد يُصاب طفلك بأعراض تُشبه أعراض الإنفلونزا، مثل:

حمى خفيفة.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف.

ألم المعدة.

فقدان الشهية.

بعد بضعة أيام، ستختفي هذه الأعراض وستظهر أعراض جديدة، بما في ذلك

طفح جلدي مثير للحكة على راحة يدي طفلك، أو باطن قدميه، أو مرفقيه، أو ركبتيه، أو أعضائه التناسلية، أو أردافه.

تقرحات فموية مؤلمة، قد تظهر في أي مكان داخل الفم أو حوله، بما في ذلك اللسان، تبدأ عادةً ببقع وردية فاتحة أو نتوءات صغيرة تتحول في النهاية إلى بثور.

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

عادةً ما تزول أعراض مرض اليد والقدم والفم خلال سبعة إلى عشرة أيام، ومع ذلك، قد يستغرق الأطفال دون سن الثانية وقتًا أطول قليلاً حتى تتخلص أجسامهم من الفيروس.

المصدر Cleveland clinic