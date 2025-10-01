قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم

متلازمه اليد والفم والقدم
متلازمه اليد والفم والقدم
نهى هجرس

يتساءل عدد كبير من الأشخاص حول تفاصيل ظهور أعراض جلدية مفاجئة على عدد من طلاب إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، مما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور.

متلازمة اليد والقدم والفم (HFMD) 

هو عدوى فيروسية شديدة العدوى، تُسبب طفحًا جلديًا يشبه البثور على يدي وقدمي طفلك، بالإضافة إلى تقرحات مؤلمة في فمه، يُصيب هذا المرض غالبًا الرضع والأطفال دون سن الخامسة، عادةً ما يكون مرض اليد والقدم والفم خفيفًا، ويزول من تلقاء نفسه في غضون سبعة إلى عشرة أيام

ما هو مرض اليد والقدم والفم؟

داء اليد والقدم والفم (HFMD) مرضٌ شديد العدوى يُسببه فيروس، يُشتق اسمه من الطفح الجلدي الذي يشبه البثور والذي يظهر على يدي وقدمي طفلك، بالإضافة إلى قروح مؤلمة تظهر في فمه، يمكن أن يظهر الطفح الجلدي في أي مكان من الجسم، بما في ذلك الصدر والظهر والذراعين والساقين والأعضاء التناسلية والأرداف

 الأعراض والأسباب

ما هي مراحل مرض اليد والقدم والفم؟

تظهر أعراض مرض اليد والقدم والفم عادةً على مرحلتين، عند بداية المرض، قد يُصاب طفلك بأعراض تُشبه أعراض الإنفلونزا، مثل:

حمى خفيفة.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف.

ألم المعدة.

فقدان الشهية.

بعد بضعة أيام، ستختفي هذه الأعراض وستظهر أعراض جديدة، بما في ذلك

طفح جلدي مثير للحكة على راحة يدي طفلك، أو باطن قدميه، أو مرفقيه، أو ركبتيه، أو أعضائه التناسلية، أو أردافه.

تقرحات فموية مؤلمة، قد تظهر في أي مكان داخل الفم أو حوله، بما في ذلك اللسان، تبدأ عادةً ببقع وردية فاتحة أو نتوءات صغيرة تتحول في النهاية إلى بثور.

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

عادةً ما تزول أعراض مرض اليد والقدم والفم خلال سبعة إلى عشرة أيام، ومع ذلك، قد يستغرق الأطفال دون سن الثانية وقتًا أطول قليلاً حتى تتخلص أجسامهم من الفيروس.

المصدر Cleveland clinic 

اليد والفم والقدم فيروس اليد والفم والقدم فيروس HFMD

