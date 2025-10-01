في يومها العالمي.. 3 فوائد غير متوقعة لتناول القهوة

يحتفي العالم اليوم في ال 1 من أكتوبر باليوم العالمي لتناول القهوة، فتعد القهوة من المشروبات المفضلة للعديد من الأشخاص، وخاصة في الصباح بعد الاستيقاظ للشعور باليقظة ، كما تحتوي القهوة على العديد من الفوائد الصحية.

فوائد تناول القهوة

1. غني بمضادات الأكسدة

من أهم فوائد القهوة غناها بمضادات الأكسدة، وخاصةً حبوب البن الخضراء، يحتوي كل كوب من قهوة نسكافيه على هذه المضادات، وهو غنيٌّ بشكلٍ خاص بالبوليفينولات، التي تعمل مع معادن أخرى لمساعدة جسمك وخلاياك على العمل على النحو الأمثل، والوقاية من الأمراض، والحفاظ على صحة جيدة بشكلٍ

2. ينشط العقل

القهوة غنية بالكافيين، وهو المكون الرئيسي فيها الذي يُنشّط أجسامنا وعقولنا، فهو يُحسّن بعض الوظائف الإدراكية، ويُحسّن الذاكرة، كما يُساعدنا الكافيين على التركيز والنشاط واليقظة، وهي فائدة أخرى من فوائد شرب القهوة، سواءً كانت سوداء أو مع الحليب

3. يساعد على الحماية من الصداع

الكافيين موسّع طبيعي للأوعية الدموية، ما يعني أنه يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق منع تقلص عضلات الأوردة، قد يستفيد من يعانون من الصداع من القهوة، خاصةً إذا أضيف إليها القليل من الحليب، من المهم عدم الإفراط في تناولها، فحتى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد تكون أكثر من اللازم، وقد تُسبب الصداع والصداع النصفي

4. يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

من الفوائد الصحية المحتملة الأخرى للقهوة انخفاض احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة ٢٥٪، وذلك بتناول ٣ أو ٤ أكواب كحد أقصى يوميًا، ليس من الواضح تمامًا كيف يُقلل شرب القهوة من احتمال الإصابة بهذا المرض، ولكن القهوة غنية بمضادات الأكسدة، ولها خصائص مضادة للالتهابات، وتؤثر على عملية حرق الدهون في الجسم.

المصدر health