بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها
محافظات

كوبري دمياط التاريخي يتحول منصة للابتكارات الخضراء

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

​في إطار جهود لجنة الإصحاح البيئي وبالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع الاستدامة بدمياط (Damietta Sustainability Week)، وتحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبمتابعة مستمرة من المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، شهد "كوبري دمياط التاريخي" ورشة عمل موسعة تحت عنوان "إيد بإيد.. من أجل مستقبل أخضر".


​شهدت الورشة حضوراً بارزاً لنخبة من الأكاديميين والمتخصصين، حيث شارك في إدارتها وإثرائها كل من: الدكتورة أميرة فوزي ألماظ، أستاذ العمارة وتنسيق المواقع، والدكتور وجدان وجدي، أستاذ الهندسة المدنية ومدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة حورس، والدكتورة نيفين إسماعيل، أستاذ العمارة بجامعة حورس، والدكتورة أميرة راغب، أستاذ العمارة ومدير مركز ريادة الأعمال ووكيل كلية الهندسة بجامعة الدلتا.

​تضمنت الورشة سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة التي استعرضت حلولاً عملية لمواجهة التحديات البيئية، وجاءت أبرزها: الطاقة الشمسية: جلسة مشتركة ضمت شركة الكهرباء والمؤسسة المصرفية العربية وشركات الطاقة الشمسية لبحث آليات التوسع في استخدام الـ (Solar panels).


والابتكار في الزراعة: استعراض تجربة شركة "تيكنولاند" للري المطري، حيث قدم المهندس إسلام عمران، المدير التنفيذي للشركة، شرحاً حول أحدث أنظمة الري الذكية الموفرة للمياه، والتي تعمل كلياً بالطاقة الشمسية وتعتمد على مستشعرات متطورة للتربة والمناخ وترشيد الموارد: ناقشت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط استراتيجيات حديثة لتوفير استهلاك المياه، تلتها جلسة نقاشية لشركة الغاز حول دور الطاقة في التحول الأخضر.

​جسدت الورشة روح التعاون بين مختلف الجهات التنفيذية والأكاديمية، بحضور ممثلين عن (شركة الكهرباء، شركة المياه، شركة الغاز، مديريتي الري والزراعة، وجامعة حورس). كما سجل شباب محافظة دمياط حضوراً لافتاً من خلال اتحاد بشبابها (YLY)، مما يعكس حرص الأجيال الجديدة على المشاركة في صياغة مستقبل بيئي مستدام للمحافظة.

​تأتي هذه الورشة كخطوة عملية ضمن رؤية المحافظة لتحويل مخرجات "أسبوع الاستدامة" إلى واقع ملموس يحافظ على الموارد الطبيعية ويدعم الاقتصاد الأخضر في دمياط.

افلام رأس السنة 2026
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
محافظ بني سويف
