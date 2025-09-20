لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

كشف الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أهمية تناول القهوة و ماذا تفعل في الجسم.

كتب جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك:"أخبار جديدة سعيدة لمحبي القهوة، تناول 3 إلى 5 فنجان من القهوة يوميًا

يؤدي إلي انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني عن طريق تحسين مقاومة الإنسولين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق مضادات الأكسدة وتقليل الالتهاب."

أكد جمال شعبان:" أنه قد يرتبط تناول القهوة بإطالة العمر : إذ قد يؤدي تناول 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميًا إلى أكثر من مجرد تنشيطك بل قد يطيل عمرك بالفعل ويقلل من خطر إصابتك بالكبد الدهني والسكتة الدماغية

وفقدان الذاكرة، وفقًا لمراجعة شاملة نُشرت في مجلة "Nutrients"، ٢٠٢٥

يرتبط شرب القهوة باعتدال بانخفاض خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 10-15٪، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بأمراض خطيرة بما في ذلك السكتة الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي، وحتى بعض أنواع السرطان."

تابع:"علي الأطباء تشجيع الناس علي شرب القهوة بكل أنواعها باعتدال و اعتبارها حليفًا غذائيًا قويًا والأفضل بدون سكر وبدون حليب وليست علي الريق والأفضل صباحا أو نهارا

وليست بعد السادسة مساء."