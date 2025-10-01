الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالإصطدام بأحد الأشخاص حال قيادته الدراجة النارية خاصته محدثاً إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحـــص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة القطامية من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص "متوفى متأثراً بإصابته بجروح وكسور متفرقة" إثر إدعاء مصادمة إحدى السيارات بالمتوفى بإحدى الطرق بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها(أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.