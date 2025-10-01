قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفلات وهدايا.. الداخلية تحتفل بكبار السن في يومهم العالمي| صور
الخطيب يعلن ترشحه رسميا لانتخابات الأهلي
الصحف الهندية تختار الأقصر ضمن أعرق ست مدن في العالم والمقصد المصري من أبرز 10 وجهات سياحة الطعام بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي: مستقبل مصر ركيزة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة
الرئيس السيسي: المدينة البيئية نموذج للاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص
11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بالأحياء والمراكز لحل مشاكلهم

المهندس ياسين سيد رئيس مدينة العياط
المهندس ياسين سيد رئيس مدينة العياط
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بأحياء الهرم، العجوزة، جنوب الجيزة، العمرانية، الوراق، الدقي، ومركزي العياط والبدرشين، وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن إجمالي عدد الشكاوى والطلبات التي تم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية بالأحياء والمراكز بلغ 65 شكوى وطلبًا متنوعًا، تم التعامل الفوري مع عدد كبير منها، وجارٍ متابعة ما تبقّى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن تلك اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة مع الأهالي، وتُعد من أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وجاءت أبرز الشكاوى والطلبات المتعلقة باستخراج نماذج التصالح، وإزالة منشآت مخالفة، والتعديات على الطريق العام، ورفع المخلفات، واستخراج شهادات الصلاحية، إضافة إلى التضرر من عدم تنفيذ قرارات إزالة.

وكلف المحافظ بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

فيضان من سد النهضة

خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان

ترشيحاتنا

المتهم

23 أكتوبر.. المحكمة الاقتصادية تنظر قرار التحفظ على ممتلكات طبيب

أحمد صلاح حسني

إحالة دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للتحقيق وجلسة 8 أكتوبر بسبب إتلاف سيارة

المتهم

القبض على عاطل تعدى على سائق ميكروباص بالإسكندرية

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد