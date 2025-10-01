نشرا مقاطع فيديو خادشة .. القبض على بلوجر ونجل عمه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعى محتوى لقيامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة آخر وقيامهما بتقديم محتوى خادش للحياء ومنافى للآداب العامة ونشره عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بالشرابية بالقاهرة) و (نجل عمه "الظاهر برفقته بمقاطع الفيديو المشار إليها" – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) .

وبمواجهتهما إعترفا بإدارتهما للحساب المشار إليه بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.