القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلان بالقاهرة لقيامهما بسرقة مركبة توك توك من قائدها بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الزاوية من عامل، ونجله مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، تضررهما من شخصان لإستقلالهما مركبة التوك توك قيادة الثانى لتوصيلهما لأحد الشوارع بدائرة القسم والإستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهاً ولاذا بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة، وكافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.