قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في البحرين
حكومة طالبان تنفي التقارير عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حفلات وهدايا.. الداخلية تحتفل بكبار السن في يومهم العالمي| صور

لقطة من الاحتفالات
لقطة من الاحتفالات
مصطفى الرماح

قامت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد بتنظيم العديد من الفاعليات تضمنت توجيه مأموريات إلى دور رعاية المسنين المختلفة على مستوى الجمهورية لتوزيع هدايا على المقيمين بهذه الدور الذين أثنوا على الإهتمام والرعاية المقدمة من الوزارة لرفع روحهم المعنوية لتقدير المجتمع لهم .

تضمنت الفعاليات توجيه مأموريات تضم قوافل طبية لإجراء الكشف الطبى على نزلاء هذه الدور فى إطار الاهتمام وتوفير رعاية صحية وطبية مناسبة لهم .

كما تم تنظيم زيارات إلى المستشفيات وتوزيع هدايا على المرضى من كبار السن الذين يتلقون العلاج بها فى لفتة إنسانية أشاد بها المرضى وساهمت فى دعمهم معنوياً ونفسياً .

وشهدت إحتفالات هذا العام مشاركة إيجابية من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة المشاركين فى مبادرة " كلنا واحد - جيل جديد" برعاية السيد / رئيس الجمهورية من خلال توزيع هدايا على كبار السن فى هذه المناطق تعزيز لمبدأ المشاركة المجتمعية التى ترسخها المبادرة فى هؤلاء الشباب .

وإستكمالاً لهذه الإحتفالات فى إطار مبادرة " كلنا واحد " حرصت الوزارة على إصطحاب عدد من نزلاء دور رعاية المسنين إلى دار الضيافة التابعة لوزارة الداخلية ، وتنظيم إحتفالية كبيرة لهم بهذه المناسبة بحضور عدد من الفنانين وسط تفاعل من الحضور وتقدير منهم لهذا الدور الإنسانى الذى تقوم به الوزارة فى دعم كبار السن نفسياً ومعنوياً .

تأتى إحتفالات وزارة الداخلية باليوم العالمى لكبار السن تأكيداً على الدور الانساني الذى تقوم به الوزارة وتجسيداً للتوجه الإنسانى لتقدير جهود كبار السن ودورهم الفاعل فى خدمة الوطن عبر مراحل حياتهم

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات وإستمراراً لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها فى رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين .. وبمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لكبار السن" الأول من أكتوبر من كل عام .

الداخلية وزارة الداخلية رئيس الجمهورية مبادرة كلنا واحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد المالك: القرآن الكريم هو الذي "يجمع ولا يفرق" وعلى أمة الإسلام أن تعود إليه لاستعادة مكانتها التاريخية

ملتقى الأزهر.. القرآن يجمع ولا يفرق واستعادة مكانتنا التاريخية بالعودة إليه

شيخ الأزهر

«بيت الزكاة والصدقات» يصرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين في المحافظات

فتاوى

فتاوى وأحكام| الشعراوي يوضح سبب عدم قبول الدعاء..هل كثرة الذنوب تسبب تعطيل الزواج؟.. وهل أكمل الوضوء إذا خرج الريح ولم أغسل باقي الأعضاء؟

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

نيسان
نيسان
نيسان

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد