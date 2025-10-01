حفلات وهدايا.. الداخلية تحتفل بكبار السن في يومهم العالمي| صور

قامت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد بتنظيم العديد من الفاعليات تضمنت توجيه مأموريات إلى دور رعاية المسنين المختلفة على مستوى الجمهورية لتوزيع هدايا على المقيمين بهذه الدور الذين أثنوا على الإهتمام والرعاية المقدمة من الوزارة لرفع روحهم المعنوية لتقدير المجتمع لهم .

تضمنت الفعاليات توجيه مأموريات تضم قوافل طبية لإجراء الكشف الطبى على نزلاء هذه الدور فى إطار الاهتمام وتوفير رعاية صحية وطبية مناسبة لهم .

كما تم تنظيم زيارات إلى المستشفيات وتوزيع هدايا على المرضى من كبار السن الذين يتلقون العلاج بها فى لفتة إنسانية أشاد بها المرضى وساهمت فى دعمهم معنوياً ونفسياً .

وشهدت إحتفالات هذا العام مشاركة إيجابية من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة المشاركين فى مبادرة " كلنا واحد - جيل جديد" برعاية السيد / رئيس الجمهورية من خلال توزيع هدايا على كبار السن فى هذه المناطق تعزيز لمبدأ المشاركة المجتمعية التى ترسخها المبادرة فى هؤلاء الشباب .

وإستكمالاً لهذه الإحتفالات فى إطار مبادرة " كلنا واحد " حرصت الوزارة على إصطحاب عدد من نزلاء دور رعاية المسنين إلى دار الضيافة التابعة لوزارة الداخلية ، وتنظيم إحتفالية كبيرة لهم بهذه المناسبة بحضور عدد من الفنانين وسط تفاعل من الحضور وتقدير منهم لهذا الدور الإنسانى الذى تقوم به الوزارة فى دعم كبار السن نفسياً ومعنوياً .

تأتى إحتفالات وزارة الداخلية باليوم العالمى لكبار السن تأكيداً على الدور الانساني الذى تقوم به الوزارة وتجسيداً للتوجه الإنسانى لتقدير جهود كبار السن ودورهم الفاعل فى خدمة الوطن عبر مراحل حياتهم

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات وإستمراراً لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها فى رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين .. وبمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لكبار السن" الأول من أكتوبر من كل عام .