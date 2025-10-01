فتاوى وأحكام| الشعراوي يوضح سبب عدم قبول الدعاء..هل كثرة الذنوب تسبب تعطيل الزواج؟.. وهل أكمل الوضوء إذا خرج الريح ولم أغسل باقي الأعضاء؟

فتاوى وأحكام

إيه السبب إن ربنا مش بيستجيب دعواتنا ؟.. الشيخ الشعراوي يرد

هل كثرة الذنوب سبب في تعطيل الزواج؟

هل أكمل الوضوء إذا خرج الريح وأنا لم أغسل باقي الأعضاء؟

حكم إخراج الصدقة من مال استلفته

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، امام الدعاة، رحمه الله عليه، إن الله تعالى لا يرد دعاء المضطر فكثير من الناس يظنون أن دعاءهم غير مستجاب، والسبب فى ذلك أنهم يدعون وأنهم ليس في حالة اضطرار.

وتابع قائلا: "أتحدى أن يكون إنسان قد وصل إلى حال الاضطرار وفقد كل الأسباب ثم دعا الله ولم يستجب له، مستشهدا بقوله تعالى {إِذَا دَعَانِ}.

وأشار إلى أن الاستجابة للدعاء لها شرط ودليلها في ذلك الآية: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي}، أي أن على العبد أن يستجيب لله أولا حتى يستجاب له.

وأشار الى انه لا يليق بالعبد أن يتعامل مع الله وكأنه موظف عنده ينفذ المطلوب في الحال، بل قد يؤخر الله الاستجابة لحكمة، فإذا تأخر الدعاء فليعلم العبد أن الخير في هذا التأخير حتى لو ظن أن المطلوب خير عاجلا.

سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "أثناء وضوئي خرج مني ريح قبل أن أكمل غسل جميع الأعضاء الضرورية، فهل يجب إعادة الوضوء من جديد أم يمكنني الاستمرار في إكماله؟" وأجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: "إذا كان المقصود من السؤال أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل خرج منه ريح، فالواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءًا جديدًا؛ لأن خروج الريح ينقض ما فعله من وضوء قبل تمامه.

ويجب عليه إعادة الوضوء من جديد كاملًا، إذ أن الشرع نص على أن الريح تنقض جميع الوضوء أو بعضه قبل تمامه، فلا يجوز الاستمرار في إكمال الوضوء السابق."

وأضافت دار الإفتاء: "أما إذا كان المقصود بخروج الريح ليس هو الحدث الفعلي وإنما هبت الريح من السماء عليه فتجف الماء عن أعضاء وضوئه التي تم غسلها، ففي هذه الحالة لا يجب عليه وضوء جديد، وإنما يكمل وضوءه؛ لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطًا في صحة الوضوء وفق مذهب الحنفية."

وأكدت دار الإفتاء أن معرفة الفرق بين خروج الريح الفعلي وتأثير الرياح الخارجية على الماء أمر مهم للمسلم، لأن الحكم الشرعي يختلف بحسب الحالة: الأولى تنقض الوضوء ويجب إعادة كل أركانه، أما الثانية فلا تنقضه بل يكمل الشخص وضوءه حسب ما بقي من غسل الأعضاء.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أهمية التثبت من أحكام الوضوء ومبطلاته، حفاظًا على صحة الصلاة، مشيرة إلى أن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة، وأن الالتزام بأحكامها الدقيقة من علامات اتباع الشريعة الإسلامية بشكل صحيح.

وفي هذا السياق، كان الدكتور أحمد ممدوح، قال إنه يمكن ن تكون كثرة الذنوب سببا في تعطيل الزواج لأنه الزواج نوع من أنواع الرزق، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم" إن العبد ليحرم من رزق هيأ إليه بسبب المعصية".

وأضاف، أن الزواج من ضمن الأرزاق والتي قد يحدث تعطيل الزواج بسبب كثرة الذنوب والمعاصي، ناصحًا كل مسلم بأنه إذا فعل معصية بأن يعقبها بتوبة وعمل صالح حتى تذهب الحسنة السيئة.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعًا، والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها، والإنسان مثاب عليها وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين، إذا تمت فيها شروط القبول، بأن تكون بإخلاص لله عز وجل، ومن كسب طيب، ووقعت في محلها، فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز إخراج الصدقة من فلوس سلف؟»، أن كانت هذه الصدقة لن تؤثر عليك فى سداد هذا الدين فلا مانع فيقبل الله صدقة أحدنا ولو بشق تمرة.

وأشار الى انه لا يشترط أن لا يكون على الإنسان دين، لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق -والصدقة مندوبة وليست بواجبة- ويدع دينًا واجبًا عليه، فليبدأ أولًا بالواجب ثم يتصدق.