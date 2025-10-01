تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه منذ إعلان إعادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مصحوبًا بخطاب يتضمن ملاحظات جوهرية، تابعنا كل البيانات التي صدرت عن المواد، وعددها 8 مواد.

وأضاف «مغاوري» في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، عقب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس: «عدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 552 مادة، وعندما كانت المواد في المسودة من اللجنة الفرعية كان عددها 540 وأثناء النقاش، تم استحداث مواد ليصل عدد المواد إلى 552 مادة».

وتابع: «من بين ملاحظات الرئيس؛ كيفية إتاحة الفرصة لجميع أجهزة الدولة لتتعامل مع مواد القانون، والمواد التي اعترض عليها جوهرية؛ إذ تشمل حقوق الإنسان وحرمة المنازل.