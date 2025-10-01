قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحف الهندية تختار الأقصر ضمن أعرق ست مدن في العالم والمقصد المصري من أبرز 10 وجهات سياحة الطعام بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي: مستقبل مصر ركيزة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة
الرئيس السيسي: المدينة البيئية نموذج للاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص
11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في إطار التنسيق الدائم مع الحكومة.. جبالي يستقبل رئيس الوزراء بمجلس النواب

فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه اليوم الأربعاء، بمناسبة حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب، من أجل إلقاء بيان الحكومة عن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية، في الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.

وحضر استقبال رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب.

لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس للوزراء، جاء قبيل إلقاء الدكتور مدبولي بيان أمام نواب الشعب في الجلسة الافتتاحية، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

