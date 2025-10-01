في إطار التنسيق الدائم مع الحكومة.. جبالي يستقبل رئيس الوزراء بمجلس النواب

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه اليوم الأربعاء، بمناسبة حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب، من أجل إلقاء بيان الحكومة عن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية، في الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.

وحضر استقبال رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب.

لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس للوزراء، جاء قبيل إلقاء الدكتور مدبولي بيان أمام نواب الشعب في الجلسة الافتتاحية، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.