وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي

أبدى الإعلامي كريم رمزي استيائه من أداء ونتائج منتخب الشباب في كأس العالم بتشيلي، بعد الخسارة أمام اليابان ونيوزيلندا.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ما يحدث في كأس العالم للشباب بتشيلي من أداء ونتائج للمنتخب أمر مؤسف ومحزن للغاية أن يكون منتخب مصر بهذا الشكل.

واضاف: منتخب مصر خسر في أول مباراتين في كأس العالم لماما كلا من نيوزيلندا وتشيلي والفريق أصبح حصالة في مجموعة ضعيفة، وبطولة تضم منتخبات ليست على المستوى.

وتابع: هناك شئ غلط، وأشخاص لا تعمل لاسم منتخب مصر، وما يحدث عيب، ولكن لدينا أمل ولو ضئيل في التأهل للدور المقبل حال الفوز في المباراة المقبلة أمام تشيلي.

وأردف: ما يحزن أن منتخب الشباب يشارك في بطولة لا تضم منتخبات على المستوى ومع ذلك بعد مرور أول جولتين أصبحنا حصالة واضعف خط دفاع، والمنتخب الأضعف في البطولة لحد هذه اللحظة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

نيسان
نيسان
نيسان

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد