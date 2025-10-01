رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

أعلنت سارة أحمد، زوجة نجم الأهلي السابق حسام عاشور، انفصالهما رسميًا بعد سنوات من الزواج، وذلك عبر منشور على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام” أكدت فيه التمنيات له بالتوفيق في حياته المقبلة.





وجاء أول رد فعل من عاشور بعد إعلان الخبر لافتًا، حيث تجاهل كافة الأنباء المتداولة، وشارك عبر خاصية “ستوري” بحسابه على إنستجرام صورة تحمل عبارة: “الثقة الزائدة بالآخرين تقتل أحيانًا”، ما اعتبره المتابعون رسالة مبطنة عقب الانفصال.





وأثار الموقف تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن عاشور يعد من أبرز نجوم الأهلي الذين حققوا إنجازات مع الجيل الذهبي للفريق.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/VhUZ95G48dU?si=iz_uTNJihXc1WAPg