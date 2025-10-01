قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
محافظات

بيطري الشرقية وأسوان: ضبط 15 طن بط ودواجن و293 كجم لحوم فاسدة بالمحافظتين

أ ش أ

تمكنت مديريتا الطب البيطري بالشرقية وأسوان من ضبط 15 طنا من البط والدواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، وكذا ضبط 293 كجم لحوم فاسدة متنوعة و58 كجم دواجن و45 كجم مصنعات لحوم مفروم، و35 كجم كبده، و8 كجم "ضاني"، و7 كجم "أحشاء بقري". 


كان محافظ الشرقية قد أكد على وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة الدكتور محمد السيد بشار، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك. 


وفي هذا الإطار، أعدت مديرية الطب البيطري حملة تنفيذا لتوجيهات المحافظ أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة وضبط 15 طن بط ودواجن مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 


وفي أسوان، وجه المحافظ الدكتور إسماعيل كمال، المسئولين بمختلف الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، وضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها. 


من جانبه، أوضح الدكتور جمعة مكي مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ومحافظ أسوان، تم تكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والفسيخ والملوحة داخل نطاق المراكز والمدن.


وأكد مكي، أنه تم تنظيم حملة مكبرة بمدينة أسوان بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 293 كجم لحوم فاسدة متنوعة، وتم تحرير محضري قسم شرطة أسوان أول وثان، مع التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مديريتا الطب البيطري بالشرقية وأسوان البط والدواجن منتهية الصلاحية مجهولة المصدر لحوم فاسدة شرطة مباحث التموين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

مدبولي

رئيس الوزراء: التوسع في استخدام التكنولوجيا لتقليل الفاقد من المياه بالمجاري المائية

جانب من حملة التفتيش

حملات تفتيش على مواقع عمل في الإسكندرية لتطبيق مبادئ السلامة المهنية

وزير التعليم العالي

غدًا.. غلق باب التقديم على منح "علي مصيلحي التعليمية" لطلاب الثانوية العامة

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

نيسان
نيسان
نيسان

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد