بيطري الشرقية وأسوان: ضبط 15 طن بط ودواجن و293 كجم لحوم فاسدة بالمحافظتين

تمكنت مديريتا الطب البيطري بالشرقية وأسوان من ضبط 15 طنا من البط والدواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، وكذا ضبط 293 كجم لحوم فاسدة متنوعة و58 كجم دواجن و45 كجم مصنعات لحوم مفروم، و35 كجم كبده، و8 كجم "ضاني"، و7 كجم "أحشاء بقري".



كان محافظ الشرقية قد أكد على وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة الدكتور محمد السيد بشار، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.



وفي هذا الإطار، أعدت مديرية الطب البيطري حملة تنفيذا لتوجيهات المحافظ أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة وضبط 15 طن بط ودواجن مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وفي أسوان، وجه المحافظ الدكتور إسماعيل كمال، المسئولين بمختلف الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، وضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.



من جانبه، أوضح الدكتور جمعة مكي مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ومحافظ أسوان، تم تكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والفسيخ والملوحة داخل نطاق المراكز والمدن.



وأكد مكي، أنه تم تنظيم حملة مكبرة بمدينة أسوان بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 293 كجم لحوم فاسدة متنوعة، وتم تحرير محضري قسم شرطة أسوان أول وثان، مع التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.