تداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 15 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادره 9 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 30 سفينة .



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20317 طنا، تشمل: 8283 طن يوريا و2631 طن كلينكر و9403 أطنان جبس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62062 طنا، تشمل: 1200 طن فول و9500 طن سكر و7202 طن حديد و6550 طن خردة و108 أطنان من المعدات و1800 طن ابلاكاش و25000 طن ذرة و1564 طن خشب زان و8312 طن قمح و2651 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 826 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 245 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 421 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3552 حاوية مكافئة .



وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 73146 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23612 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5399 حركة .

