الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا

ندى سويفى

أطاحت سيارة مسرعة بعدد من الأشخاص المتوقفين على جانب الطريق بمدينة الواحات البحرية ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث داخل قرية الباويطي بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيّن إصابة 10 أشخاص بعدما دهستهم سيارة مسرعة، أثناء توقفهم على جانب الطريق وفر السائق هاربا. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بعدما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى وتجري قوات الأمن البحث عن سائق السيارة الهارب. 

