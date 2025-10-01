سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا

أطاحت سيارة مسرعة بعدد من الأشخاص المتوقفين على جانب الطريق بمدينة الواحات البحرية ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث داخل قرية الباويطي بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيّن إصابة 10 أشخاص بعدما دهستهم سيارة مسرعة، أثناء توقفهم على جانب الطريق وفر السائق هاربا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بعدما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى وتجري قوات الأمن البحث عن سائق السيارة الهارب.