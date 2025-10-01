لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 ، آخر فرصة في فترة السماح لجميع الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي ، لإختيار الالتحاق بـين ( نظام البكالوريا أو نظام الثانوية العامة ) أو تعديل الرغبة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم اعداد كشوف نهائية ببيانات الطلاب الملتحقين بكل نظام على حدة تشمل ( الاسم - المدرسة - الإدارة - المديرية - الرقم القومي) ، ويتم ارسالها معتمدة إلى الإدارة المركزية لشون المديريات بديوان عام الوزارة حتى يتسنى عرضها على وزير التربية والتعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق على نظام المنازل بالصف الأول الثانوي العام ، فيسمح لهم بإبداء الرغبة في اختيار احد النظامين ( نظام البكالوريا - نظام الثانوي العام) وقت التقدم على أن ترفق استمارة الرغبات ضمن مستندات الالتحاق

وفيما يتعلق بنظام شهادة البكالوريا، كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق النظام الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الضغوط الناجمة عن الفرصة الامتحانية الواحدة التي تحدد مصير الطالب ومنحه فرصًا متعددة بشكل أكثر عدالة وإنصافًا إلى جانب عدد أقل من المواد الدراسية، بما يمنحه حرية أكبر في تحديد مساراته المستقبلية، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.

ضوابط تطبيق نظام البكالوريا المصرية في المدارس الخاصة

يطبق نظام البكالوريا في المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية (عربي ولغات) وفي إطار السياسة القومية للتعليم

يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة الكوادر البشرية وكافة التجهيزات الفنية والموارد اللازمة بما يتناسب ومقتضيات نظام البكالوريا وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة

يصدر الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تطبق في المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ذات القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة ، وعلى الأخص ما يتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج ونظم التقويم والامتحان وضوابط ورسوم التقدم للامتحان

تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بتمكين الطالب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام

لا يجوز للمدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا تحصيل أي مبالغ نظير اختيار الطالب الالتحاق بهذا النظام