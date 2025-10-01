قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه للبرلمان لإلقاء بيان حول اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 ، آخر فرصة في فترة السماح لجميع الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي ، لإختيار الالتحاق بـين ( نظام البكالوريا أو نظام الثانوية العامة ) أو تعديل الرغبة 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم اعداد كشوف نهائية ببيانات الطلاب الملتحقين بكل نظام على حدة تشمل ( الاسم - المدرسة - الإدارة - المديرية - الرقم القومي) ، ويتم ارسالها معتمدة إلى الإدارة المركزية لشون المديريات بديوان عام الوزارة حتى يتسنى عرضها على وزير التربية والتعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق على نظام المنازل بالصف الأول الثانوي العام ، فيسمح لهم بإبداء الرغبة في اختيار احد النظامين ( نظام البكالوريا - نظام الثانوي العام) وقت التقدم على أن ترفق استمارة الرغبات ضمن مستندات الالتحاق

وفيما يتعلق بنظام شهادة البكالوريا، كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  أن تطبيق النظام الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الضغوط الناجمة عن الفرصة الامتحانية الواحدة التي تحدد مصير الطالب ومنحه فرصًا متعددة بشكل أكثر عدالة وإنصافًا إلى جانب عدد أقل من المواد الدراسية، بما يمنحه حرية أكبر في تحديد مساراته المستقبلية، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وفقاً للمعايير الدولية. 

ضوابط تطبيق نظام البكالوريا المصرية في المدارس الخاصة

  •  يطبق نظام البكالوريا في المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية (عربي ولغات) وفي إطار السياسة القومية للتعليم
  •  يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة الكوادر البشرية وكافة التجهيزات الفنية والموارد اللازمة بما يتناسب ومقتضيات نظام البكالوريا وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة
  •  يصدر الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
  •  تطبق في المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ذات القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة ، وعلى الأخص ما يتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج ونظم التقويم والامتحان وضوابط ورسوم التقدم للامتحان
  •  تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بتمكين الطالب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام
  •  لا يجوز للمدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا تحصيل أي مبالغ نظير اختيار الطالب الالتحاق بهذا النظام
  •  تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية المختصة الاشراف والرقابة على إلتزام المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بكافة الضوابط والشروط المقررة لهذا النظام وعلى الأخص الطبيعة المجانية والاختيارية له .

     
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم البكالوريا

جانب من اللقاء

وزير الصحة: مصر تنفذ برامج رائدة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة

أبطال أكتوبر يروون أسرار التخطيط للمعركة ودور المعلومة الدقيقة في حسم النصر

أبطال أكتوبر يروون أسرار التخطيط للمعركة ودور المعلومة الدقيقة في حسم النصر

توقيع اتفاقية

توقيع اتفاقية لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقا في مصر

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

