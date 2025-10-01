قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه

البطيخ
البطيخ
شيماء مجدي

رغم محاولات وزارة الزراعة الجاهدة لاستنباط أصناف جديدة من تقاوى الخضر ، ووصول نسبة الاكتفاء الذاتى من بذور البطيخ إلى 97% بمصر ، إلا أن المزارعون يواجهون حاليا مشكلة احتكار التجار لبعض الأنواع منها .
 

سعر كيلو تقاوي البطيخ

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إنه ومع بداية زراعة البطيخ في أسوان فإن سعر كيلو التقاوي يتراوح ما بين سبعة آلاف جنيه إلى خمسة وعشرون ألف جنيه، إلا أن بعض تجار تقاوي البطيخ يحتكرون بعض الأصناف ذات المواصفات المطلوبة حاليا ويبيعوا كيلو تقاوي منها بأسعار تبدأ  من سبعين ألف جنيه وتصل لـ 100 ألف جنيه.

ولفت "أبوصدام " ، إلى أن الصنف المعروف بمصر 2 تخطى سعر الكيلو منه حاليا الـ100 جنيه نتيجه لأن التجار يحجبونه عن المزارعين في صورة احتكارية واضحة .

التأثر بزراعة البطيخ

وأضاف "نقيب الفلاحين " ، أن ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ وزيادة تكلفة زراعته خاصة في طرق الزراعه في خنادق( البعليه) أو الزراعة تحت الأغطية البلاستيكية (المزكاوي) يجعل المزارعين يقلصون المساحه التي تزرع بالبطيخ مما يقلل الانتاج ويؤدي  في النهاية إلى ارتفاع أسعار البطيخ وخاصة في بداية ظهوره بشهر إبريل .

مواعيد زراعة البطيخ

وأشار عبدالرحمن ، إلى أن البطيخ يزرع بالوجه القبلي في  سبتمبر واكتوبر وينتج في اوائل فصل الشتاء وتصل مساحة زراعة البطيخ بمصر طوال العام  الي ما يقارب ال 100 ألف فدان ويصل حجم الانتاج ما يقارب2 مليون طن طوال العام  ويزرع البطيخ في معظم محافظات مصر فيزرع في اسوان والمنيا والوادي الجديد والنوباريه ومطروح وكفر الشيخ ابتداء من شهر سبتمبر  بمحافظات الوجه القبلي وحتي شهر مارس بالوجه البحري حسب مناخ كل محافظة.

وأكد أبوصدام، أننا وحتى الآن نستورد معظم  تقاوى البطيخ من الخارج مما يجعل المستورد يتحكم في الأسعار، وكذلك فإن استيراد التقاوي من الخارج يستنزف العمله الصعبه ويربط التقاوي بأسعار الدولار ارتفاعا وانخفاضا ، لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الزراعة بضرورة وجود برنامج قومى لإنتاج تقاوى الخضر للقضاء علي هذه الازمه الكبيره التي تمس الأمن الغذائي المصري لأن بذور اليوم هي ثمار الغد.
 

الاكتفاء الذاتي من بذور البطيخ 

ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من بذور البطيخ إلى 97% ،و تم تطوير وإنتاج أصناف محلية جديدة مميزة مثل: مصر 1 ، مصر 2 ، جيزة الأمير ، جيزة سوبر ، وهذه الأصناف تمتاز بجودة عالية، ومقاومة للأمراض، وزيادة الإنتاجية.

ورغم نجاح الأصناف المصرية، إلا أن بعض المزارعين ما زالوا يزرعون أصنافًا أجنبية مثل "سكر البيجره" و"كاريزما"، لأنها مطلوبة تجاريًا.

وتبلغ الأراضي المزروعة بالبطيخ حاليًا مساحات كبيرة، خاصة في مناطق شرق العوينات والساحل الشمالي.

الزراعة البطيخ بذور البطيخ تقاوي البطيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

ترشيحاتنا

الألماس

اكتشاف ألماس نادر يكشف أسرار أعماق الأرض.. ما القصة؟

«رعاية الكنغر».. كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين؟

«بطريقة الكنغر».. كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين؟

محمد صلاح

لفتة إنسانية مؤثرة من محمد صلاح تجاه مشجعة كريستال بالاس.. ماذا فعل؟

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد