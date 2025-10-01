قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للتحقيق وجلسة 8 أكتوبر بسبب إتلاف سيارة

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
رامي المهدي

قررت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،  إحالة  الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني للتحقيق وتحديد جلسة 8 أكتوبر.

وأكد دفاع المجني عليه أن القضية تعود تفاصيلها إلى اتهام الفنان في وقت سابق بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

أوضح المحامي أن موكله يطالب بتعويض مالي قدره مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت به جراء الواقعة، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الجلسة المحددة.

الفنان احمد صلاح حسني محكمة تعويضات القاهرة الجديدة أحمد صلاح حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

النائب عادل ناصر

برلماني: جهد دبلوماسي كبير للرئيس السيسي لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء يشارك في جلسة النواب لإلقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية

رئيس الوزراء يشارك في جلسة النواب لإلقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على الإبقاء على عضوية مكاتب اللجان النوعية

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد