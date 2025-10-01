إحالة دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للتحقيق وجلسة 8 أكتوبر بسبب إتلاف سيارة

قررت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إحالة الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني للتحقيق وتحديد جلسة 8 أكتوبر.

وأكد دفاع المجني عليه أن القضية تعود تفاصيلها إلى اتهام الفنان في وقت سابق بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

أوضح المحامي أن موكله يطالب بتعويض مالي قدره مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت به جراء الواقعة، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الجلسة المحددة.