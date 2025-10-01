قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

اسماء محمد

يعد الكمون من أكثر التوابل التي تضفي على الطعام مذاقا شهيا ومميزا ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنها في نفس الوقت تمنح الجسم عدة فوائد هامة 

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم الفوائد التى تحصل عليها عند إضافة الكمون للطعام

فوائد بذور الكمون لصحة القلب

 إدارة مرض السكري
للكمون خصائص خافضة لسكر الدم، فهو غني بالمركبات الفينولية والفلافونويدات و هذه المركبات تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا ممتازًا للوقاية من داء السكري أو تحسينه.

تنظيم ضغط الدم


للكمون خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وموسعة للأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم ويُعتقد أن الكمون يعزز إنتاج أكسيد النيتريك، وهو غاز يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وحمايتها من الالتهابات الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.


الكمون غني بالبوتاسيوم، وهو معدنٌ يُعزّز إفراز الصوديوم عبر البول، مما يُساعد على الحفاظ على ضغط الدم ضمن مستوياته الطبيعية.

تعزيز المناعة


يعتبر الكمون غنيًا بفيتامينات ب والحديد والزنك، ويحتوي أيضًا على فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين هـ،  وهذه العناصر الغذائية الأساسية تعمل على زيادة آليات الدفاع الطبيعية في الجسم وتحسين عمل الجهاز المناعي.

تحسين الدورة الدموية


يساعد الكمون على توسيع الأوعية الدموية، مما يساهم في الحفاظ على ضغط دم طبيعي ودورة دموية سليمة. كما يحتوي على فيتامين ك، وهو عنصر غذائي دقيق يساعد على منع تجلط الدم.

الوقاية من السرطان

قد يُقلل تناول الكمون بانتظام من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون والكبد، فهو يحتوي بشكل طبيعي على خصائص مضادة للأكسدة تُساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
 

الكمون فوائد الكمون السرطان السكري

الرئيس اللبناني-جوزيف عون

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

حماس

حماس: نرفض إدارة أي طرف دولي لغزة

أرشيفية

روسيا تعلق المفاوضات مع أوكرانيا

مدير الاكاديمية العسكرية
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
السرطان
سيارات كبار السن
د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

