هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة كيو تيرمينالز قطر كلاسيك للإسكواش 2025

واصلت هانيا الحمامي، المصنفة الثانية عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة كيو تيرمينالز قطر كلاسيك للإسكواش ٢٠٢٥ بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في ربع النهائي على منافستها سيفاسانجاري سوبارامانيام، المصنفة السابعة عالميًا، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-7، 11-8، 11-6 في مباراة استغرقت 34 دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًا، في لقاء حاسم يوم 3 اكتوبر، الذي تسعى من خلاله للتتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة QTerminals قطر كلاسيك للإسكواش 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام سنويًا في العاصمة القطرية الدوحة، وتستضيفها ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 463,000 دولار أمريكي، بواقع 231,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinum العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.