دمياط نموذج ناجح للتنفيذ: المجلس الإقليمي يناقش التأمين الصحي الشامل ومعايير GAHAR

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر، والدكتور باسم الديك، عميد كلية الطب، وممثلين عن كافة الجهات الصحية والإسعاف والنقابات الطبية.

وأكد محافظ دمياط مجددًا على أهمية المجلس في تحقيق التكامل بين جميع الجهات بما يرفع مستوى المنظومة الطبية بالمحافظة ويضمن تقديم أفضل الخدمات العلاجية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل ضروري للاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق معايير GAHAR، مؤكدًا أن دمياط تمتلك منظومة طبية قوية تجعلها نموذجًا ناجحًا للتنفيذ.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي إلى أهمية تطبيق كود موحد للمنشآت الصحية داخليًا وخارجيًا طبقًا للمعايير المحددة، ووجّه بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المعنية بالمحافظة لحصر احتياجات المنظومة، سواء من الكوادر البشرية أو المستلزمات الطبية، وتوزيعها بشكل أمثل، وتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدًا على الاهتمام بالتعامل الجيد مع المرضى، والتخلص من المعدات غير الصالحة للصيانة والاستخدام، بما يساهم في حصر الاحتياجات الفعلية للمنظومة طبقًا للوائح المحددة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الخاصة بالمنظومة الطبية والتعامل مع حالات الطوارئ والحرجة، وخطط التكامل بين المستشفيات وفق المخطط الموضح.

وأوضح محافظ دمياط أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ خطة لتبادل الخبرات وخدمة المرضى من خلال جلب استشاريين ومتخصصين في التخصصات الطبية المختلفة، مؤكدًا أن العمل يتم كفريق واحد لتحقيق الأهداف الرامية لتخطي أي عقبات وتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

وعلى هامش الاجتماع، تسلم محافظ دمياط درعًا تذكاريًا من الدكتور طارق الزكي تقديرًا لجهوده المبذولة لدعم ورعاية المؤتمر العلمي الثامن والعشرين لنقابة أطباء أسنان مصر، الذي استضافته مدينة رأس البر الأسبوع الماضي. وتزامنًا مع قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، تسلم الدكتور أيمن الشهابي قصيدة من الدكتور حميدو الريدي، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، احتفالًا بهذه الذكرى المجيدة.