انهيار جزئي لعقار من 3 طوابق في مصر القديمة
ضربوا مدرس في المنيب بالشبشب.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
عبد الغفار: التنسيق بين الصحة والمستشفيات الجامعية ساهم في مواجهة الأزمات والجوائح
وزير الخارجية: منخرطون في جهود وقف إطلاق النار بالسودان
يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
برلمان

ضربوا مدرس في المنيب بالشبشب.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
معتز الخصوصي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الجدل عبر موقع فيسبوك تحت عنوان الاعتداء على مدرس بمدرسة في المنيب. 

وتضمن مقطع الفيديو المتداول ومدته 19 ثانية زحام لعدد من الأشخاص داخل فناء مدرسة ذكر أصحاب المنشورات أنها مدرسة عمر مكرم بمنطقة المنيب وأن عددا من أولياء الأمور تعدوا بالضرب على مدرس مرددين: ضربوه بالشبشب. 

ومن جانبها تفحص الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو وبيان ملابساته وحقيقة اعتداء أولياء الأمور على مدرس بمدرسة عمر مكرم بالمنيب. 

وفي إطار التصدي لجريمة الاعتداء على الأشخاص، وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب، وهو ما يستعرضه موقع “صدى البلد” من خلال السطور التالية:

عقوبة الضرب

تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن: كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات أيضا لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

