ضربوا مدرس في المنيب بالشبشب.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الجدل عبر موقع فيسبوك تحت عنوان الاعتداء على مدرس بمدرسة في المنيب.

وتضمن مقطع الفيديو المتداول ومدته 19 ثانية زحام لعدد من الأشخاص داخل فناء مدرسة ذكر أصحاب المنشورات أنها مدرسة عمر مكرم بمنطقة المنيب وأن عددا من أولياء الأمور تعدوا بالضرب على مدرس مرددين: ضربوه بالشبشب.

ومن جانبها تفحص الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو وبيان ملابساته وحقيقة اعتداء أولياء الأمور على مدرس بمدرسة عمر مكرم بالمنيب.

وفي إطار التصدي لجريمة الاعتداء على الأشخاص، وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب، وهو ما يستعرضه موقع “صدى البلد” من خلال السطور التالية:

عقوبة الضرب

تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن: كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات أيضا لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.