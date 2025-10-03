قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منحة فولبرايت للأبحاث بالولايات المتحدة للعام الأكاديمي 2025–2026

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع هيئة فولبرايت مصر، تتشرف الأكاديمية بالإعلان عن منحة فولبرايت للأبحاث في الولايات المتحدة – ضمن برنامج Scholar Grants / Research Grant – والمخصصة لأبحاث الترقية وما بعد الدكتوراه.

*  يشمل برنامج المنحة للعام الأكاديمي 2025–2026 جميع المجالات العلمية.
*  مدة المنحة من ثلاثة إلى تسعة أشهر.

واوضحت شروط التقدم للمنحة:

* أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا في مصر منذ بدء عملية التقديم وحتى الانتهاء من الاختيار.

* أن يكون عضو هيئة تدريس متفرغًا في إحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية.

* الحصول على درجة الدكتوراه.

* إجادة اللغة الإنجليزية.

لمزيد من التفاصيل عن المنحة وكيفية وشروط التقدم، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://fulbright-egypt.org/program/scholar/

للاستفسارات: [email protected]

للتواصل عبر الهاتف: 01003380228

تنويه: تتوافر أيضًا عبر فولبرايت برامج أخرى موجهة للطلاب والباحثين المصريين (برامج ماجستير، مشروعات مشتركة للدكتوراه، زمالات مهنية وغيرها). يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع:
https://fulbright-egypt.org/programs-for-egyptians/

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي التعليم العالي

