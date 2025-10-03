قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الإرهاق الشديد بسبب العمل مبرر للصلاة جالسا؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أرسلت سيدة سؤالا عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية جاء فيه: "في بعض الأوقات أصلي وأنا جالسة على الأرض، لكنني أكون متعبة جدًا جدًا، فهل عليّ وزر؟". 

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:  أن الشرع فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فبيَّن أنه لا حرج في صلاة النافلة حال جلوس المسلم، حتى إذا لم يكن لديه عذر يمنعه من القيام، إذ يجوز له أن يؤديها جالسًا دون أن يأثم. 

أما فيما يخص صلاة الفرض، فقد شدد على أن القيام فيها يُعد ركنًا أساسيًا من أركانها، ولا تصح الصلاة بدونه مع القدرة عليه.

وأضاف أن من كان يعاني من مرض أو إصابة أو إرهاق بالغ يمنعه من الوقوف، فله أن يصلي الفريضة جالسًا ولا يقع في الإثم، لأن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية الشهيرة: "المشقة تجلب التيسير".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأن المسلم المريض أو شديد الإرهاق مأجور على عبادته حتى لو صلى جالسًا، طالما أن عذره حقيقي ويحول بينه وبين أداء الركن كما ينبغي، مشيرًا إلى أن النية الصادقة والحرص على العبادة هما الأساس في قبول العمل عند الله.

هل يجب الوقوف لتكبيرة الإحرام للمن يصلي جالسا 

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في تفسيرها لقوله تعالى: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين"، أن للصلاة أركانًا أساسية لا تصح بدونها، من أبرزها القيام في الفريضة إذا كان المصلّي قادرًا على ذلك، استنادًا لقول النبي ﷺ: "صل قائمًا".
وأوضحت اللجنة أن من عجز عن القيام كليًا، فإن صلاته تصح قاعدًا، أما من استطاع القيام في بعض الأركان دون غيرها، وجب عليه أن يؤدي ما يقدر عليه قائمًا ويجلس فيما يعجز عنه.

وجاء ذلك في رد اللجنة على سؤال ورد إليها بشأن حكم الوقوف عند تكبيرة الإحرام، حيث شددت على أنه إذا كان المصلي قادرًا على أدائها قائمًا وجب عليه ذلك، أما إذا لم يستطع، أداها جالسًا شأنها شأن باقي الأركان.

الصلاة جالسًا صلاة الفرض دار الإفتاء حكم الشرع أحمد وسام تكبيرة الإحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

الزمالك

خلال أيام .. جمال الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الزمالك

ترشيحاتنا

متهم

ضبط المتهم بقـ تل شاب في طوخ بسبب خلافات مالية

محافظ الأقصر

الأقصر.. نقل لقاء يوم المواطن إلى قاعة المؤتمرات بالكرنك

الحريق

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار بالخانكة

فيديو

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد