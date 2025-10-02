هل حنث يمين "عليا الطلاق بالتلاته" يقع به طلاقا؟ .. الإفتاء ترد

تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية يقول السائل: غضبت من زوجتي وعندما وضعت الطعام قولت “ عليا الطلاق بالتلاته منا واكل ” ثم بعد فترة أكلت فهل يقع بذلك الطلاق ؟.

أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء والذي يبث يوميا للرد على استفسارات المتابعين ، قائلا: لا يقع طلاق بهذا اللفظ ولكن عليك بالتوبة والاستغفار والعزم على عدم تكرار الحلف بالطلاق .

وفي إجابته على سؤال آخر يقول صاحبه أقرأ يوميا ورد من القرآن بصوت مسموع ولكن بالأمس كنت مجهدا فقرأت بالنظر في المصحف فقط دون تحريك لساني فهل هذا يجوز أم أعيد ما قرأته مرة أخرى بصوت مسموع بعد ذلك ؟.

وهنا أكد أمين الفتوى أن ما فعله السائل جائز شرعا ولا حرج في ذلك ، ولا عليك أن تعيد ما قرأته مرة أخرى فقد أديت وردك اليومي والمهم المواظبة على هذه العبادة العظيمة .

رسائل من الإفتاء للزوج كثير الحلف بالطلاق

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ورد من إحدى السيدات بشأن تكرار زوجها الحلف بالطلاق في مواقف متعددة ودون أسباب جوهرية، حيث أرادت السائلة معرفة ما إذا كان الطلاق يقع في هذه الحالة وما هو التصرف الأمثل للتعامل مع الزوج.

وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحكم الشرعي المتعلق بوقوع الطلاق لا يمكن البت فيه بشكل قاطع إلا بعد سماع أقوال الزوجين معًا والاطلاع على الملابسات الدقيقة، نظرًا لأن هذه المسألة من القضايا التي تحتاج إلى وضوح وتفصيل كامل.

وأشار شلبي إلى أن الزوجة مطالبة بالتعامل مع الموقف بعقلانية وحكمة، وأن النصح الهادئ للزوج، أو الاستعانة بمن يثق فيه من الأقارب أو الأصدقاء، قد يكون وسيلة فعالة للتقليل من هذه العادة.

كما بين أن التغافل في بعض المواقف قد يكون أسلوبًا ناجحًا لتفادي تصاعد الخلافات.

وأكد أمين الفتوى أن المسؤولية مشتركة، فالزوج مطالب أولًا بضبط لسانه والابتعاد عن التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، لما يترتب عليها من آثار خطيرة على الأسرة واستقرارها.

وفي المقابل، على الزوجة أن تتحلى بالصبر وألا تدفع النقاشات إلى مشاحنات قد تزيد من حدة الخلاف.

واختتم حديثه بالتنويه إلى أن الدعاء واللجوء إلى الله بالتضرع يُعدان من أعظم الوسائل التي تعين على الإصلاح بين الزوجين، داعيًا الطرفين إلى تقوى الله والمحافظة على كيان الأسرة.