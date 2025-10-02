القبض على طرفى مشاجرة بالسلاح الأبيض بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة ومصابين بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى، تبلغ لمركز شرطة فارسكور بحدوث مشاجرة بين طرف أول شخصان "مصابان بجروح قطعية"، وطرف ثان عامل وشقيقه جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بسلاح أبيض محدثان إصابتهما.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة فى حينه، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.